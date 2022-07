Carlos Sainz po zastávce v boxech doháněl Maxe Verstappena, když jeho pohonná jednotka vypověděla službu. Po zastavení v únikové zóně vyšlehly z jeho vozu plameny.

„Z motoru nic nenasvědčovalo tomu, že by se tohle mělo stát. Bylo to velmi náhlé. Nemám slov, protože je to pochopitelně velká bodová ztráta a jako tým jsme přišli o velký výsledek. Myslím, že by to dnes byla snadná první a druhá pozice,“ řekl Sainz pro Sky Sports F1.