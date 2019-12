Foto a video: Hamilton a Rossi si prohodili stroje

Dlouho plánovaná výměna proběhla na okruhu Ricarda Torma ve Valencii. Rossi měl možnost usednout za volant Mercedesu AMG F1 W08 EQ Power + z roku 2017. Hamilton si zase vyzkoušel motocykl Monster Energy Yamaha MotoGP YZR-M1 z letošní sezony.

„Byl jsem velkým fanouškem Lewise, ale teď jsem ještě větší,“ řekl Valentino Rossi. „Byl to fantastický den, v němž se dvě nejlepší třídy motorsportu nejenže setkaly, ale také spolupracovaly.“

„Vyzkoušet W08 pro mě byla velkolepá příležitost. Už jsem si vyzkoušel vůz F1, ale od té doby se toho hodně změnilo. Byl jsem ohromen autem a jeho řízením, stejně jako týmem Mercedes AMG Petronas Motorsport, který byl během spolupráce skvělý. Byli velmi pohostinní a pomohli mi poznávat auto.“

„Na začátku cítíte úžasný dojem z rychlosti. Přetížení nebylo tak špatné, ale musíte si na to zvyknout. Jakmile jsem se dostal do rytmu, mohl jsem na to opravdu tlačit.“

„Je skvělé vidět v autě legendu, jako je Valentino Rossi,“ řekl Lewis Hamilton. „Bylo zábavné být na trati a vidět Valentina přede mnou na stejné motorce.“

Foto: Getty Images / Guido De Bortoli, video: Monster Energy