Foto a video: Gondoliér Cunoda vzal vůz formule 1 do benátských kanálů

Júki Cunoda vzal vůz formule 1 do italských Benátek. Plavil se s ním ve slavných kanálech.

Júki Cunoda se plavil na lodi benátskými kanály a to spolu s vozem stáje AlphaTauri. Nešlo o logistickou operaci a přesun vozu z Monzy do Singapuru (i když značná část vybavení týmů se skutečně přesouvá lodí), ale o premiéru filmu Whatever it Takes – the Race before the Races.

Dokument začíná pohledem na současný tým a jeho poslední dvě nepříliš snadné sezóny. Příběh se pak ale také vrací téměř o 20 let zpět do doby, kdy Red Bull získal malý tým Minardi a jeho továrnu ve Faenze. Popsána je historie Toro Rosso, která přinesla i památné vítězství Sebastiana Vettela v Monze a nechybí samozřejmě ani součanost, kdy tým nese název AlphaTauri. Pod tímto názvem získal i další vítězství – zásluhou Pierra Gaslyho, který vyhrál rovněž v Monze před třemi lety.

Dokument je nepochybně také rozlučkou. Název týmu se má v příštím roce opět změnit – spekuluje se, že mu dá název oděvní značka Boss. Kromě toho na konci sezóny končí Franz Tost v pozici šéfa týmu.