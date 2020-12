Fernando Alonso usedl do vozu Renault R25 mezi prvním a druhým tréninkem. V sobotu a v neděli si to zopakuje. Kromě vozu nechyběl dokonce ani původní závodní overal.

Španěl se vrací do formule 1 a to už potřetí do Renaultu, ze kterého se ale příští rok stane Alpine.

Video má dvě části. Na druhou přepnete šipkou vpravo uprostřed.