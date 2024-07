Formulové týdny v Lidlu. Obchodní řetězec ukáže vůz F1 a můžete si zkusit i výměnu pneumatik

Už 17. srpna přiveze Red Bull do Prahy svou Red Bull Showrun. Akcí ale bude po Česku více.

Kromě Red Bull Showrun se budou v některých prodejnách LIDL konat akce Red Bull Static Car a Red Bull Pit Stop Challenge.

V případě Red Bull Static Car se můžete podívat zblízka na vůz F1 a to kdykoliv v rámci otevírací doby prodejny.

Red Bull Pit Stop Challenge pak nabízí možnost vyzkoušet si výměnu pneumatik na voze F1.

Účast je jednoduchá – stačí vytvořit dvoučlenný tým. Vaším úkolem pak bude v co nejkratším čase vyměnit přední pneumatiku monopostu F1. Na přezutí budete mít pět pokusů. Nejde o klasickou soutěž. Hlavním cílem je samozřejmě možnost si vyzkoušet to, co vidíme v televizi při zastávkách v boxech.

Zastávky Red Bull Pit Stop Challenge

20. - 21.7. - Prodejna Lidl Horoměřice, Suchdolská

27. - 28. 7. - Prodejna Lidl Brno, Trnkova

3. - 4. 8. - Prodejna Lidl Karlovy Vary, Dolní Kamenná

10. - 11. 8. - Prodejna Lidl Hradec Králové, Brněnská

16. - 17.8. - Praha, Rohanské nábřeží

Zastávky Red Bull Static Car

16. - 19. 7.- Prodejna Lidl Velká Chuchle, Strakonická

20. - 23. 7. - Prodejna Lidl Beroun, Plzeňská

24. - 27. 7. - Prodejna Lidl Trutnov, Polská

28. - 31. 7. - Prodejna Lidl Kroměříž, Velehradská

1. - 3. 8. - Prodejna Lidl Praha, K Barrandovu

5. - 11. 8. Praha, Na Rašínovo nábřeží

16. - 17. 8. Praha, Rohanské nábřeží