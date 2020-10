Formulové dovednosti: Všude bych dostal 9 z 10, myslí si Alonso

Alonsa označili za kompletního jezdce, dokonce za jednoho z nejvíce kompletních jezdců ve F1. „Musím souhlasit,“ řekl Alonso.

„Považuji se za docela kompletního. Možná bych všude zaznamenal devět bodů. Je možné, že na mokru, v sobotu nebo na startu je někdo rychlejším jezdcem... ale myslím si, že jsem v mnoha oblastech blízko vrcholu, což je pro šampionát dobré.“

Alonso se nyní připravuje na návrat do F1 s týmem Alpine. Za sebou má účast ve WEC i Dakaru.

„Během své kariéry jsem jezdil s motory V10 i V8 a vždy jsem byl ve hře. Ať už to byly pneumatiky Michelin nebo Pirelli, vždy jsme byli na nejvyšších pozicích.“

„Mokré podmínky pro mě byly vždy dobré. Teď jsem zkusil jiné kategorie a být v Dakaru mezi prvními pěti pro mě bylo dobrým překvapením. Skočit do auta a…dostat se do vedení v Indy 500, to mě také překvapilo.“

„Zjistíte, že se jako jezdec přizpůsobíte jakémukoliv autu, okolnostem nebo kategorii. Začnete to využívat ve svůj prospěch. Jste si vědomi limitů, které se snažíte skrýt, abyste je neodhalili svým soupeřům, ale své kvality se snažíte vyzdvihnout. To mám v úmyslu udělat – snažím se je vyzdvihnout lépe než ostatní.“