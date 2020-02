Formuli E čeká v Mexiku upravená a delší trať bez šikan

Do loňského roku měřila verze okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez, jediné permanentní závodní trati v kalendáři formule E, pro závody elektrických monopostů 2.093 km. Pro letošní ePrix však byla připravena nová delší verze, která měří 2.592 km.

Za prodloužení délky okruhu pro potřeby formule E může kompletní nová sekce pěti zatáček a čtyř krátkých rovinek, která byla nově zakomponována za dlouhou táhlou zatáčku číslo 2, která piloty elektrického šampionátu předčasně odvádí z předlouhé hlavní rovinky, kterou v plné délce využívá formule 1.

Až po projetí nové pasáže, která částečně vede po okruhu formule 1, se monoposty formule E dostanou na rovinku směřující k baseballovému stadionu. Z toho se bude během zítřejšího závodu opět vyjíždět stejnou bránou, jakou se do něj vjíždí. Elektrické formule tak na rozdíl od formule 1 uvnitř stadionu vykrouží stoosmdesátistupňovou otočku a následně projedou celou zatáčku Peraltada, která vozy zavede zpět na startovní a cílovou rovinku.

Další novinkou pro letošní rok je, že z vrcholu Peraltady zmizela úzká šikana. Podobná bývala na trati i za zatáčkou 2, ale i ta zmizela s vytvořením nové pasáže, která je zmíněna výše.

BREAKING! Track update for the #MexicoCityEPrix 🇲🇽 The longer, faster track promises constant action. Last year in Mexico we saw one of the best races in Formula E history, so why not come and watch LIVE? Get tickets now at https://t.co/OTjXhgDoXu pic.twitter.com/KgWR6Vqwcy