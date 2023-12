Formuli 1 jsem hodně obětoval, ale nelituji toho, říká Alonso

Fernando Alonso s dvěma přestávkami (v roce 2002 a v letech 2019 až 2020) závodí v královně motorsportu již od sezony 2001, kdy se v ní objevil jako teprve devatenáctiletý mladík.

Za více než dvě dekády se toho ve formuli 1 odehrálo mnohé. Alonso v ní během té doby nasbíral více než 380 startů a pokud se nestane něco neočekávaného, v příštím roce by měl překonat metu v podobě 400 účastí v závodech F1.

O tom, jak svoji dlouhou pouť ve formuli 1 hodnotí, se nyní 42letý rodák rozpovídal pro web Astonu Martin, jehož barvy letos hájil prvním rokem.

„Člověk přináší oběti. Někdy si to uvědomí v danou chvíli, ale občas si to uvědomí třeba až po pěti letech. Může se jednat o věci, které souvisí s vaší rodinou či přáteli. Obětoval jsem toho pro F1 hodně, ale nelituji toho,“ uvedl Alonso.

„Jsem velmi rodinně orientovaný člověk. Rád trávím čas se svou rodinou. Dříve jsem si myslel, že už budu mít rodinu, děti a všechny tyhle věci, až jsem zjistil, že jsem ve 42 letech ještě bez dětí,“ nechal se dále slyšet šampion F1 z let 2005 a 2006.

„Zároveň však dělám to, co mě baví. Dělám to, v čem jsem nejlepší. Nikdy jsem ani nic jiného než motoristický sport nezkoušel, takže když se ráno podívám do zrcadla, jsem spokojený s tím, kdo jsem a co dělám. Mám pocit, že si to užívám možná víc než kdy jindy, a na závody jezdím s jinou náladou. Hodně to souvisí s týmem,“ přiblížil vítěz 32 velkých cen, který je v F1 konkurenceschopný i po čtyřicítce.

„Díky svým zkušenostem vím, co je důležité a co méně důležité, a vím, kde energii vydat a kde ji šetřit,“ dodal Alonso.