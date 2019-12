Formule E získala status mistrovství světa

Mezinárodní automobilová federace FIA a zasedající členové světového koncilu motorsportu (WMSC) odhlasovali udělení statusu mistrovství světa pro formuli E. Od sedmé sezóny v historii šampionátu (2020/2021) tak seriál elektrických monopostů ponese nový oficiální název – ABB FIA Formula E World Championship.

Povýšení formule E na mistrovství světa stvrdili svými podpisy v pařížském sídle FIA prezident mezinárodní automobilové federace Jean Todt a zakladatel elektrické série Alejandro Agag.

BREAKING NEWS! Formula E to become a World Championship from next season 🏆 pic.twitter.com/7hqCabCB5o — ABB Formula E (@FIAFormulaE) December 3, 2019

„Jsem pyšný na to, že jsme formuli E potvrdili status FIA mistrovství světa. Během krátké doby své existence se formule E ukázala jako šampionát relevantní pro současný automobilový průmysl. Před startem aktuální sezóny navíc startovní pole rozšířily další dvě velké značky (Mercedes a Porsche; pozn. red.), čímž byl počet továrních týmů zvýšen na deset. Od prvního závodu v Pekingu v roce 2014 formule E každou další odjetou E-Prix potvrzuje, že její koncept funguje. Srdečně vítám formuli E mezi světovými šampionáty FIA,“ řekl pro oficiální tiskovou zprávu prezident FIA Jean Todt.

„Vždy bylo naší ambicí, aby formule E jednoho dne získala status mistrovství světa. Vše, co jsme zatím udělali a dokázali, směřovalo k tomuto dni. Udělení statusu FIA mistrovství světa dodává další kredit šampionátu, který je již dnes působivým sportovním produktem. Za vším stojí obrovské úsilí velkého množství lidí, ničeho by ale nebylo dosaženo bez podpory prezidenta FIA Jeana Todta. Nyní si můžeme říct, že jsme to dokázali. Je to ale pouze začátek nové kapitoly s názvem ABB FIA Formula E World Championship,“ říká v tiskové zprávě zakladatel šampionátu Alejandro Agag.

Ve formuli E v aktuální sezóně 2019/2020 působí celkem dvanáct týmů, z toho deset továrních – NIO, Mercedes, GEOX Dragon, Audi, DS Techeetah, Porsche, Jaguar, Nissan, BMW a Mahindra.

Po dvou úvodních závodech v Rijádu bude sezóna 2019/2020 pokračovat 18. ledna v chilském Santiagu.

Foto: ABB Formula E