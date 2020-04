Formule E založila virtuální sérii na podporu UNICEF

Zatím poslední závod sezóny 2019/2020 formule E byl odjet 29. února v Marrákeši, kde zvítězil Antonio Felix da Costa s vozem DS Techeetah a upevnil si tak vedení v šampionátu o 11 bodů před druhým Mitchem Evansem.

Poté však naplno propukla světová pandemie koronaviru. V reakci na nepříznivý vývoj situace vedení šampionátu nejprve zrušilo čínskou ePrix na ostrově Chaj-nan a následně bylo na neurčito odloženo dalších pět závodů v Římě, Paříži, Soulu, Jakartě a Berlíně.

Pro překlenutí dlouhé pauzy bez závodů založila formule E oficiální virtuální sérii pod názvem „Race At Home Challenge In Support Of UNICEF“, která odstartovala 18. dubna zkušebním závodem. První ostrý závod byl na programu v sobotu 25. dubna v ulicích mezi mrakodrapy Hongkongu a za účasti drtivé většiny pilotů reálného startovního pole zvítězil Maximilian Günther s vozem BMW.

Záznam sobotního eventu

Jak napovídá název virtuálního šampionátu, závodění jezdců na simulátoru má charitativní podtext. Formule E založila dobročinnou sbírku na podporu dětského fondu UNICEF v boji za ochranu dětí před nemocí Covid-19. Cílem je vybrat 100 000 liber (v přepočtu asi 3 miliony korun) převážně na nákup ochranných a zdravotnických pomůcek pro chudší země.

Šest závodů a velké finále

Po sobotním startu virtuální sezóny čeká na jezdce a fanoušky ještě šest dalších závodů. Ty se budou konat každou další sobotu od 2. května do 6. června. Virtuální závody formule E můžete sledovat živě na oficiálním YouTube kanálu šampionátu, každou závodní sobotu bude živý přenos začínat v 16:30. V neděli 7. června zakončí virtuální sezónu tak zvané velké finále.

Pro virtuální podobu šampionátu se využívá stejný bodový systém jako v reálné sezóně. Prvních 25 bodů za vítězství tak vyinkasoval včerejší vítěz Günther. Tři body získává vítěz kvalifikace a bod jde na konto tomu, kdo zajede nejrychlejší kolo závodu.

Virtuální závody formule E se konají na platformě rFactor 2. Volant a pedály jezdcům poskytuje Fanatec a další nezbytný hardware včetně monitorů a sluchátek dodává Asus.

Každý event navíc obohacuje doprovodný závod, který je vyhrazen čistě pro simracery.

Podle aktuální situace by mohla být reálná sezóna formule E restartována v New Yorku 11. července.

V galerii naleznete fotografii z testu virtuálního závodu v ulicích Monaka.

Foto: ABB Formula E