Formule E v Kapském Městě? Trať rychlá jako Monza, říká da Costa

Po premiéře v indickém Hajdarábádu míří formule E už dnes na další novou trať. Historicky první EPrix bude hostit jihoafrické Kapské Město na okruhu, kteří někteří piloti přirovnávají k italské Monze.

Téměř tříkilometrová trať v proslulé metropoli Jihoafrické republiky doznala těsně před premiérovým závodním víkendem elektrického seriálu určitých změn, které ji zrychlily. Původně plánovaná šikana za rovinkou následující po sedmé zatáčce z bezpečnostních důvodů zmizela.

Díky tomu tak podle pilota Porsche Antonia Felixe da Costy formule E získala trať charakterově podobnou italskému „chrámu rychlosti“ v Monze, kde budou monoposty na maximálních rychlostech dosahovat hodnoty 290 km/h.

„Nakonec z toho udělali rychlou levotočivou zatáčku. Podle toho, co jsme poznali na simulátoru, to stejně úplně jako šikana nevypadalo,“ rozpovídal se Portugalec pro internetový magazín The Race před sobotním závodem v Kapské Městě.

„Řekl bych, že tohle je ta nejrychlejší trať, jakou jsme za devět let formule E poznali. Mám rád takové zatáčky, jaké jsou tady, bude to vzrušující. Člověk tady zažívá podobné pocity jako v Monze,“ prozradil portugalský parťák Pascala Wehrleina.

Právě da Costův týmový kolega Wehrlein přiletěl do Jihoafrické republiky jako lídr šampionátu a o další tučný bodový zisk bude bojovat na trati vytyčené v lokalitě Green Point, která byla spolu s fotbalovým stadionem vystavěna pro potřeby fotbalového mistrovství světa 2010.

Že je nová a opravdu rychlá trať formule E pro piloty a týmy výzvou, to ukázaly už páteční tréninkové jízdy, ve kterých rozbil svůj monopost stáje Envision Švýcar Sébastien Buemi.

Pátý závod sezony mistrovství světa vozů formule E vysílá v sobotu od 15:00 živě Eurosport 1.