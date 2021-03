Formule E řídí prodej týmu Audi, automobilky budou pokutovány za odchod

Jakožto držitel franšízové licence mělo Audi do určitého data možnost dohodnout se s nějakým zájemcem na prodeji týmu, ze kterého by automobilce vyplynul určitý finanční zisk.

Audi registrovalo (a stále registruje) řadu zájemců, podle vyjádření tovární stáje však nebylo možné dotáhnout dohodu do konce včas.

„Tak, jak bylo plánováno, uzavře tato sezona naši úspěšnou spolupráci s továrním týmem Audi Sport ABT Schäffler a držení licence přejde zpět pod formuli E tak, jak je to stanoveno v pravidlech. Probíhala jednání s různými subjekty, z různých důvodů však nemohlo být dosaženo dohody,“ stojí v oficiálním prohlášení Audi, které automobilka vydala před únorovými závody v Rijádu.

„V prosinci, kdy už bylo jasné, že budeme odcházet, se vyjednávalo s různými zájemci. Velmi jsme se snažili, abychom zajistili pokračování týmu i po odchodu Audi, ale naneštěstí jsme toho nebyli schopni dosáhnout ve stanoveném čase,“ rozpovídal se o prodeji týmu šéf stáje Allan McNish pro motorsport.com.

Audi převzalo plnou kontrolu nad týmem ABT Schäffler před sezonou 2017/2018, před tím stáji poskytovalo technickou a technologickou podporu.

Tiskový mluvčí značky z Ingolstadtu potvrdil webu motorsport.com, že mezi zájemce o odkup licence patří i samotný tým ABT. V případě odkupu by ABT mohl pokračovat v šampionátu s novým partnerem, který by ovšem nesměl být součástí skupiny Volkswagen.

Audi pro tuto sezonu formule E, ve které má šampionát poprvé status mistrovství světa, vyvinulo zcela novou pohonnou jednotku a i po svém oficiálním odchodu bude dále dodávat pohonná ústrojí zákaznickým týmům, především tedy Virginu.

Jezdci René Rast a Lucas di Grassi jsou smluvními továrními piloty Audi, nejsou tedy kontraktem vázáni přímo k elektrickému šampionátu. Di Grassi však chce ve formuli E zůstat a podle vlastních slov v současnosti vyjednává až se třemi týmy.

Rast je trojnásobným šampionem DTM a pro Audi závodil i s vozy GT. Němcovi se proto bude otevírat řada možností pro pokračování kariéry.

Audi se po odchodu z formule E začne soustředit na rally Dakar a také na návrat do Le Mans.

Pokuty pro odcházející automobilky

Možná i v reakci na oznámení odchodu Audi a BMW po roce 2021 změnila formule E ve spolupráci s FIA oblast registrační procedury pro automobilky, které budou vstupovat do šampionátu po jeho přechodu na chystaná technická pravidla Gen3.

Ta budou platná v sezonách 2022/2023 až 2025/2026 a přinesou nové vozy o výkonu 350 kW. Formule budou zároveň o 120 kg lehčí.

Automobilky, které se rozhodnou odejít ze šampionátu před koncem platnosti technických regulí, tedy dříve než v roce 2026, budou muset po svém odchodu za každou další sezonu platnosti pravidel platit šampionátu 300 000 eur, což je částka, která odpovídá výši registračního a homologačního poplatku.

„Pakliže automobilka opustí šampionát před koncem cyklu, bude závazkem automobilky a náhradou pro FIA částka odpovídající výši částky za registraci do mistrovství světa a poplatku za homologaci od sezony, do které automobilka nenastoupí až do konce cyklu. Odcházející automobilka musí celou částku zaplatit najednou do šedesáti dnů od chvíle, kdy její ochod právně vejde v platnost,“ stojí v novém článku pravidel.