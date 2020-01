Formule E nasadila kameru v helmě [video]

Ve formuli 1 se kamera na helmě několikrát testovala. Vždy ji použil jeden jezdec. Naposledy jen v trénincích.

Ve formuli E šli trochu dál. Během víkendu v Santiagu de Chile vyzkoušeli kameru integrovanou přímo v helmě. Fanoušek tak vidí závod přesně tak, jak ho vidí jezdec. Během závodu jezdili s kamerou mimo jiné Felipe Massa a Stoffel Vandoorne.

Průměr kamery je jen 8 milimetrů a hmotnost 2,5 gramu. Týmům a FIA trvalo několik měsíců, než byla kamera připravena na závodní podmínky.

„Myslím, že je skvělé, jak ‚Jezdcovo oko‛ ukazuje fanouškům v reálném čase přesně to, co vidím během závodu,“ řekl Massa. „Divákům to dává možnost nahlédnout do úzkých a náročných okruhů v centrech měst, na kterých ve formuli E závodíme. Líbí se mi technika, jako je tato, která fanouškům ještě vcíe přiblíží akci. Je to skvělý způsob, jak ukázat práci, kterou za volantem děláme.“

Foto: formule E