Formule E je to nejlepší, co mě kdy potkalo, říká Vergne po druhém titulu

Jean-Éric Vergne se v neděli v New Yorku stal historicky prvním dvojnásobným šampionem formule E. Podle slov francouzského pilota týmu DS Techeetah je série elektrických monopostů to nejlepší, co ho v jeho kariéře zatím potkalo.