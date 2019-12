Formule E chce vrátit zastávky v boxech, tentokráte kvůli rychlému dobíjení vozů

Zastávky v boxech byly součástí závodů formule E až do sezóny 2017/2018, která byla derniérou pro první generaci elektrických monopostů. Ty měly ještě nedostatečnou kapacitu baterie pro absolvování celého závodu, a tak museli piloti v jeho polovině v garáži „přestoupit“ z jednoho vozu do druhého. Od sezóny 2018/2019 se ve formuli E závodí se druhou generací vozů, které mají vyšší výkon i vyšší kapacitu baterií.

Třetí generace vozů formule E by měla začít závodit v sezóně 2022/2023, kdy by se měl opět zvýšit výkon elektromotorů. S novým šasi a výkonnějšími vozy by měla v roce 2022 do formule E přijít ještě jedna novinky – zastávky v boxech pro rychlé nabíjení baterií.

Pro zavedení „rychlodobíjecích“ pit stopů do formule E podle informací webu e-racing365.com mezinárodní automobilová federace FIA vypsala výběrové řízení na dodavatele technologie, která by celý proces během zastávky u mechaniků umožnila. Požadavkem FIA je to, aby proces rychlého nabíjení netrval déle než třicet sekund.

„Stále je to výzva, celý závod totiž trvá méně než jednu hodinu, a proto nemáme příliš mnoho času. Rychlé nabíjení tedy bude muset trvat krátce,“ rozhovořil se pro e-racing365.com profesor Burkhard Göschel, prezident komise FIA pro šampionáty využívající elektrické a jiné nové způsoby pohonu.

„Neumíme naplnit kompletní kapacitu baterie. Celý proces musí zabrat sekundy, ne minuty, ale sekundy.“

„Výkon, s jakým je nabíjena baterie, je stále vyšší, takže ho musíme držet pod kontrolou, protože vyšší výkon při nabíjení více ovlivňuje samotnou technologii a chemické složení v baterii, která je ze své podstaty pomalá.“

„Procesy na elektrodách normálně probíhají pomalu. Pokud tuto rychlost významně překročíme, tak musíme myslet na chemické látky na elektrodách baterie a na to, jak tento proces kontrolovat.“

Göschel společně s FIA pracuje na takovém řešení systému rychlého nabíjení, který by neměl vliv na spolehlivost vozů třetí generace.

„Musím říct, že rychlé nabíjení nás žene tak trochu do extrému. Musíme se soustředit na to, abychom nepoškozovali baterii, protože ta musí vydržet celou sezónu.

„Aktuálně připravujeme výběrové řízení na dodavatele technologie, zároveň ale pracujeme na řešení tohoto problému (možného poškozování baterií; pozn. red.).“

