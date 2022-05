Formule 2 stojí přes 2 miliony euro ročně, říká šéf českého týmu Vavřík

Jmenuje se Robert Vavřík, ale nikdo mu neřekne jinak než Bob Vavřík. V současné době je šéfem českého týmu Charouz Racing System ve formuli 2 a formuli 3.

„Je to tak 30 let, 32 letos přesně, kdy jsem začal u jiného týmu spravovat tahače, návěsy, kamiony a autobusy na přepravu závodních aut, no a už jsem u toho týmu zůstal a pak jsem si prošel celé kolečko, až jsem skončil tady jako šéf týmu,“ řekl Vavřík pro Auto.cz a F1sport.

„Na této práci je nejtěžší to, že víte co všechno ta ostatní práce znamená, protože jsem si prošel celé to kolečko, takže vím, co ti lidé dělají, vím co od nich v tu danou chvíli, když se něco děje, mohu chtít a co ne.“

Rozestupy mezi závody F2 a F3 jsou občas stejné jako u F1, jindy zase větší. Kdy se vybavení vydává z Prahy do místa konání?

„Záleží, jak je okruh daleko,“ říká Vavřík. Cesta kamionu s výbavou trvá až 2,5 dne. Je potřeba také rezerva, kdyby se něco přihodilo.

„My začínáme víkend ve středu ráno. To znamená, že on vyjede v neděli večer nebo v pondělí brzy ráno a musí tam být ve středu v 8 hodin ráno, aby byl připravený najet na parkoviště. Tam zaparkujeme a tam nám začíná víkend.“

Z Prahy odjede 25 lidí

Z Prahy se na okruh podle Vavříka vydává zhruba 25 lidí. „A když jsme pak na okruhu, tak přijedou ještě piloti, to je dalších 5 lidí, jejich trenéři, manažeři, a tak dále. A najednou je z toho 40 lidí. O všechny se musíte postarat a zajistit, aby každý věděl, co má dělat, protože i návštěva nesmí dělat, co chce, musí být organizovaná, aby se nepletla do práce nebo do jiných aktivit, které tam jsou, protože za ty hosty si zodpovídá tým.“

Podle Vavříka je příprava vozů F2 i F3 relativně stejně náročná. „Časově je náročnější formule 2, protože to auto je větší a složitější, ale samozřejmě jde o to, jestli se to auto po tréninku nebo závodě vrátí celé, jestli není nabourané. Pokud není, tak když porovnám ta dvě auta, tak je to plus minus podobné. Když se stane nějaká havárie, tak je potřeba pracovat, dokud to auto není hotové, a když je velká, tak se zkrátka pracuje do rána přes noc tak, aby to bylo auto připravené na další závod.“

Motorsport je v současné době možná už méně nebezpečný než v minulosti, ale jestli se o něm něco dá říct obecně, tak to, že je velmi drahý. Formule 1 letos pracuje s rozpočtovým stropem 140 milionů dolarů. Na kolik vyjdou F2 a F3?

„Řekněme, že F2 je tak o 100 % dražší,“ řekl Vavřík a prozradil i konkrétní sumy. „Můžeme říct, že celá sezóna formule 3 stojí 1 milion euro a celá sezóna formule 2 stojí 2,2 milionu euro.“

Podle šéfa českého týmu Charouz Racing System to ale z pohledu jezdce není jen o penězích.

„Jsou potřeba tři věci. Je potřeba mít velký talent, je potřeba mít za sebou finanční zázemí. Je jedno, odkud je, ale musí být stabilní a jisté, a pak potřebujete nějaké politické zázemí, abyste tu naplánovanou cestu pro toho pilota od těch motorkár dotáhl až tam, kam je cíl toho rodiče nebo managera, a nebo toho samotného pilota.“

Za oba týmy jezdí jezdci z různých zemí od Turecka po Brazílii. Dočkáme se také Čecha?

„Pracujeme na tom a doufám, že jo, protože jsme samozřejmě český tým a jsme hrdí na to, že jsme Češi, i když tady pracuje spousta zahraničních lidí, tak pořád je to český tým a chtěl bych českého pilota.“

Češi i cizinci

Týmy F1 jsou velmi mezinárodní. Jak je to u týmu ve F2 a F3?

„Je nás tady šest Čechů a pak tady máme lidi z Holandska, Belgie, Francie, Španělska, měli jsme i Japonce, měli jsme tady lidi z Jižní Ameriky, z celého světa...“

„Já se v tom pohybuji 32 let, jak jsem říkal, takže mám nějaké kontakty a samozřejmě, když někoho sháním, tak se jednak zeptám těch lidí okolo a některé potkávám sám, tak s nimi hodím řeč, slovo dá slovo a jsou tady.“

Sehnat dobré lidi je ale stále těžší také v motorsportu. „Je to těžší. Teď tu máme 2, 3 kluky po studiích v Čechách. Jsem rád, že je tu máme, protože sehnat kluky, které to v první řadě především baví, je hrozně těžké.“

Kariérní růst

„Nejdřív je dáme na formuli 3 jako mechanika číslo 2, pak se vypracuje na jedničku a jednička jde potom na dvojku ve formuli 2 a následně na jedničku. A to trvá třeba 5 let.“

„Na jednom autě pracuje mechanik číslo 1. Ten je zodpovědný za celé auto, dělá na těch složitějších částech auta, řekněme od sedačky pilota dozadu. Má to celé na starost, všechno musí fungovat, je to jenom jeho zodpovědnost. Pak je tam mechanik číslo 2. Ten dělá úplně všechno, co je potřeba, co mu řekne jednička. Pak máte závodního inženýra a datového inženýra. Pak máme ještě 2 kluky, to jsou technici a ti dělají pneumatiky a všechno, co je potřeba. U každého auta je jeden, takže máte fixně 5 lidí na jedno auto.“

F1 by zvládli

A co F1? Podle Vavříka je to opět o penězích a lidech. „Pokud by někdo přišel a řekl, máme tady takový balík peněz a chceme, abyste to pro nás udělali, tak si myslím, že bychom to zvládli. Je to jenom o tom sehnat zase ty lidi, piloty atd. Ale ty zkušenosti máme.“