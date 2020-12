Mick Schumacher se stal šampionem formule 2

Callum Ilott potřeboval dojet na prvních dvou místech, aby měl alespoň nějakou šanci získat titul.

Z pole position odstartoval do závodu Dan Ticktum před Daruvalou. Ve druhé řadě byli adepti na titul – Schumacher a Ilott.

Schumacher měl solidní start, ale poté masivně probrzdil. Přesto se dokázal dostat ve 4. kole až na druhé místo. Daruvala mu ale předjetí o čtyři kola později vrátil. V další fázi závodu se začal Schumacher propadat a musel do boxů (ve sprintu se stavět nemusí). Na trať se vrátil na 20. místě, daleko od bodované osmičky.

Ilott byl ale poměrně daleko od vítězství, případně druhého místa a nejrychlejšího kola. Ve druhé části závodu Ilotta zradily pneumatiky a začal se postupně propadat pořadím, až se nakonec dostal mimo body.

Daruvala se po několika neúspěšných pokusech dostal na první místo. Před Ticktuma se dostal po skvělém výkonu také Cunoda, který dojel na druhém místě.

Schumacher a ani Ilott ve sprintu nebodovali. Schumacherův náskok tak zůstal na 14 bodech a po titulu z evropské F3 získal o dva roky později také titul ve formuli 2.

Schumacher bude v příštím roce jezdit ve formuli 1 vedle Nikity Mazepina.

Výsledky

P. Jezdec Tým Ztráta Kol 1 Jehan Daruvala Carlin 3.5 34 2 Yuki Tsunoda Carlin 3.9 34 3 Dan Ticktum DAMS 5.6 34 4 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 7.5 34 5 R.Shwartzman Prema Racing 9.0 34 6 Giuliano Alesi MP Motorsport 11.0 34 7 Luca Ghiotto Hitech Grand Prix 13.8 34 8 Felipe Drugovich MP Motorsport 14.5 34 9 Nikita Mazepin Hitech Grand Prix 16.0 34 10 Callum Ilott UNI-Virtuosi 16.1 34 11 Pedro Piquet Charouz Racing System 17.0 34 12 C.Lundgaard ART Grand Prix 20.1 34 13 Louis Delétraz Charouz Racing System 21.8 34 14 Marcus Armstrong ART Grand Prix 23.6 34 15 Roy Nissany Trident 26.0 34 16 Marino Sato Trident 26.7 34 17 Sean Gelael DAMS 28.5 34 18 Mick Schumacher Prema Racing 35.9 34 19 Guilherme Samaia Campos Racing 59.7 34 20 Artem Markelov BWT HWA RACELAB 34 21 Théo Pourchaire BWT HWA RACELAB 33 - Ralph Boschung Campos Racing 9

Průběh

34/34: Daruvala vyhrává poprvé závod formule 2. Schumacher je šampionem formule 2.

34/34: Ticktum zpět na druhém místě, ale klouže mu to.

33/34: Ilott dál padá. Cunoda jde před Ticktuma

32/34: Mazepin před Ilottem, je mimo body. Schumacher měl před víkendem náskok 14 bodů a po tomto víkendu zůstane stejný. Včera získali oba stejné body, dnes nebude bodovat ani jeden.

32/34: Ilott padá na osmé místo.

31/34: Schumacher 18.

30/34: Ilott ztrácí na vítězství 10,5 sekund.

30/34: Ilott se propadá na 7. místo, předposlední bodované...

29/34: Ilott šestý... aktuálně má Schumacher náskok 10 bodů.

28/34:

Dar Tic Tsu Zho Shw Ilo Ale

27/34: Čou Kuan-jü před Ilottem. Schumacher 19.

26/34: Cunoda jde před Ilotta! Ilott tak 4.

25/34: Daruvala jde do vedení.

24/34: Shwartzman, Čou Kuan-jü a Cunoda bojují o 4. a nižší místa.

23/34: Schumacher nejrychlejší kolo, ale body za to nedostane, to by musel dojet v první desítce.

22/34: Schumacher je mimo body. Ilott tak potřebuje vyhrát nebo být druhý a zajet nejrychlejší kolo, ale to bude na opotřebovaných pneumatikách asi těžší.

21/34: Ilott je aktuálně 3. Na první místo ztrácí 4,5 s.

19/34: Schumacher se propadá! A jede do boxů. Vrací se na 20. místě.

19/34: Ilott před Schumacherem

17/34: Shwartzman se snažil dostat před Ilotta, ale nepovedlo se to. Připomeňme, že je to týmový kolega Schumachera.

15/34: Daruvala útočí na Ticktuma, zatím neúspěšně. Ilott se o totéž pokouší se Schumacherem.

14/34: Déletraz dostal 5 s za opuštění tratě a získání výhody. Cunoda zpět před Mazepinem.

13/34: Daruvala se začal věnovat Ticktumovi, Schumacher tak přišel o DRS.

12/34: Mazepin před Cunodou na osmém místě.

11/34: Krátký VSC, na trati byly úlomky z vozu Déletraze.

10/34: Ilott těsně za Schumacherem, ale ten má před sebou Daruvalu, takže může také používat DRS.

9/37:

Tic Dar Sch Ilo Shw Zko Dru Tsu Maz Arm

8/34: Daruvala zpět před Schumacherem

7/34: Je to 1,3 s mezi Ticktumem a Schumacherem.

5/34:

Tic Sch Dar Ilo Shw Zho Dru Maz Tsu Arm

4/34: Ilott převzal nejrychlejší kolo závodu. Schumacher jde před Daruvalu na druhé místo.

2/34: Schumacher zajel nejrychlejší kolo závodu.

2/34: Schumacher třetí, Ilott hned za ním. Cunoda se propadl na 11. místo.

1/34: Schumachr měl dobrý start, pak ale masivně probrzdil. Ticktum udržel vedení, Schumacher druhý, Daruvala třetí, Ilott čtvrtý.

13:20: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola...

13:18: Schumacher už byl potvrzen jako jezdec Haasu. Totéž platí pro Mazepina. Cunoda je favoritem na sedačku u AlphaTauri. Cunoda a Mazepin museli získat super licenci. Oba ji ale už mají jistou.

13:14: Připomeňme, že ve sprintu je bodování jiné. Vítěz bere 15 bodů, boduje jen první osmička. Je možné ale opět získat 2 body za nejrychlejší kolo závodu.

13:12: Mazepin dostal po včerejším závodě penalizaci. První osmička se pak pro sprint otáčí. Z pole position tak odstartuje Dan Ticktum před Daruvalou. Schumacher a Ilott (v tomto pořadí) jsou ve druhé řadě.

13:06: O titulu se rozhodne mezi dvěma jezdci Ferrari – Mickem Schumacherem a Callumem Ilottem. Schumacher má lepší výchozí pozici.

Kdy získá titul Mick Schumacher?

Schumacher má náskok 14 bodů, Ilott má více vítězství (při rovnosti bodů tak získá titul)

B: body, které získá jezdec v dané pozici

Pokud dojede Ilott druhý bez nejrychlejšího kola nebo horší, získá Schumacher titul bez ohledu na vlastní výsledek.

Ilott B Schumacher B Vítězství + nejrychlejší kolo +17 6. a lepší nebo 7. a nejrychlejší kolo +4 Vítězství +15 7. a lepší nebo nejrychlejší kolo +2 Druhý + nejrychlejší kolo +14 8. a lepší nebo nejrychlejší kolo +1/+2

13:04: Vítejte u online přenosu ze sprintu formule 2, který je posledním letošním závodem série. Závod začne ve 13:20.