Formule 2 a formule 3 představily nové formáty víkendu

15:58 | Stoffel Vandoorne dostal dnes v 7 ráno zprávu, že je Hamilton pozitivní a bude to za hodinu oznámeno. Míří do Bahrajnu, ale zatím neví, zda pojede. Vandoorne měl letět do Bahrajnu po testech formule E ve Valencii tak jako tak...

12:31 | Steiner také uvedl, že by se Romain Grosjean rád zúčastnil Grand Prix Abú Dhabí.

12:28 | Romain Grosjean zůstane další noc v nemocnici kvůli léčbě popálenin rukou.

10:23 | Šampion F3 a junior Renaultu Oscar Piastri bude v příštím roce jezdit ve formuli 2 za tým Prema.