Formule 1 zvažuje, že by předsezónní testy trvaly jen pět dní

Ještě v roce 2015 trvaly předsezónní testy třikrát po čtyři dny. První série testů proběhla v Jerezu, poté se formule 1 přesunula do Barcelony. Od roku 2016 trvají testy jen dvakrát po čtyři dny.

Předsezónní testy jsou téměř každý rok tématem diskusí. Zvažoval se například přesun do teplejších krajů, aby týmy měly kvalitnější informace o pneumatikách.

Aktuálně je podle Auto Motor und Sport na stole možnost, že by se už v příštím roce testy zkrátily z osmi na pět dnů. Není jasné, zda by šlo o pět dní v řadě, nebo by došlo k několikadennímu přerušení.

F1 by také ráda testy otevřela mnohem více fanouškům. Už letos se z prvních testů vysílal přímý přenos. Bohužel byl dostupný jen v zemích, ve kterých je možné přes internet (web F1) sledovat i závody.

Je také velmi pravděpodobné, že testy zůstanou v Barceloně a to bez ohledu na to, zda bude prodlouženo pořádání španělské grand prix.

Foto: Getty Images / Mark Thompson