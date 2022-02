Formule 1 zrušila Velkou cenu Ruska 2022 [aktualizováno]

Formule 1 se po vpádu Ruska na Ukrajinu vyjádřila v tom smyslu, že situaci sleduje. Včera večer se sešli šéfové týmu se Stefanem Domenicalim. Dnes FIA potvrdila, že se v Rusku letos nepojede.

„Mistrovství světa FIA Formule 1 navštěvuje země po celém světě s pozitivní vizí sjednocovat lidi a spojovat národy,“ stojí v prohlášení. „Sledujeme vývoj na Ukrajině se smutkem a šokem a doufáme v rychlé a mírové řešení současné situace.“

„Ve čtvrtek večer Formule 1, FIA a týmy diskutovaly o pozici našeho sportu a závěr je, že za současných okolností je nemožné uspořádat Velkou cenu Ruska.“

Velká cena Ruska se měla jet 25. září a mělo jít o poslední závod v Soči v bývalém olympijském parku. Od roku 2023 se má jezdit na okruhu Igora Drive, který se nachází zhruba 50 kilometrů od Petrohradu. V současné době je však otázkou, zda se F1 do Ruska vůbec vrátí.

Zatím není jasné, zda bude volný slot nahrazen, ale je to velmi pravděpodobné. Do září je spousta času na to, aby se F1 dohodla s jiným okruhem. Jako nejpravděpodobnější náhrada se uvádí turecký Istanbul.

Promotér věří, že závod ještě není ztracen

Promotér Grand Prix Ruska uvedl, že závod je „pozastaven kvůli zásahu vyšší moci“ a „je stále možné, že se bude konat a bude se konat podle předchozího plánu.“

F1 sice explicitně neuvedla, že je závod zrušen, nicméně podle novinářů, kteří jsou v Barceloně, letos závod v Rusku skutečně nebude.