Formule 1 zřejmě zavede strop na mzdy jezdců

Od příštího roku zavádí formule 1 rozpočtový strop ve výši 145 milionů dolarů. Do této sumy se však nezapočítává řada položek, mezi které patří také mzdy jezdců a vedení stáje. To by se však mohlo změnit.

Podle Motorsport.com schválila Komise F1 zavedení stropu na mzdy jezdců. Detaily se ještě ladí. Jakmile bude vše hotové, musí změny schválit Světová rada motorsportu.

Obecně se předpokládám, že zastropovány budou celkové mzdové náklady na jezdce jednoho týmu a to nejspíše ve výši 30 milionů dolarů. Jeden jezdec by tak mohl například pobírat 25 milionů a vedle sebe mít začínajícího mladíka za 5 milionů dolarů ročně.

Existují také plány, které by omezily i mzdy tři nejlépe placených zaměstnanců, což většinou zahrnuje šéfa týmu a technického ředitele.

Mzdový strop pro jezdce má být zaveden od roku 2023. Pokud už ale má jezdec smlouvu, nebo ji podepíše do formálního schválení světovou radou, měl by mít výjimku.

Mzdový strop bude zřejmě propojen s rozpočtovým stropem. Tým bude mít možnost utratit za mzdy jezdců více než 30 milionů, ale částka nad tento limit se odečte z rozpočtového stropu. Je však nepravděpodobné, že by tato možnost byla hojně využívána. Menší týmy si drahé jezdce nemohou dovolit a ty větší se budou snažit využít maximum z rozpočtového stropu pro vývoj vozu.

Opačným směrem model fungovat nemá – tedy že by tým ušetřil za mzdy jezdců a peníze do 30 milionů přesunul do navýšení rozpočtového stropu.