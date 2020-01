Formule 1 zkoumá emoce fanoušků při sledování velkých cen

Podle Symondse, který dnes pracuje přímo pro vedení formule 1, probíhá zkoumání emocí u monitorovaných diváků během sledování jednotlivých grand prix. Pat Symonds popsal detaily tohoto výzkumu při svém čtvrtečním vystoupení na Autosport International Show.

„Maximálně se soustředíme na to, co je dobré pro náš sport a co dělá dobrý závod dobrým závodem. Zaskočilo by vás, jak velké množství analýz tomu věnujeme,“ rozpovídal se bývalý inženýr stájí Williams, Benetton, Renault a Virgin.

„Dokonce postupujeme i tak, že zkoumáme diváky napojené na přístroje během sledování grand prix a podle jejich galvanických kožních reakcí sledujeme jejich emoce. Díky tomu začínáme chápat, co je pro diváky důležité.“

„Galvanická kožní reakce u člověka ukazuje na změny v aktivitě potních žláz, což pro změnu odráží intenzitu prožívaných emocí. Získáme tedy představu o tom, jak moc se lidé v určité chvíli cítí vzrušení.“

Vedení formule 1 využívá získaná data k posouzení toho, co během velkých cen podle reakcí diváků funguje a co by naopak mělo zmizet.

„Velmi dobrým příkladem jsou výjezdy safety caru, někdy totiž oživí závod a někdy ho pro změnu pokazí,“ pokračoval Symonds.

„Proto pracujeme na všech těchto výzkumech, abychom si vytvořili celkový obrázek o tom, co skutečně tvoří dobré závodění. Na základě toho poté můžeme kromě technických pravidel aplikovat i sportovní pravidla, která nám zaručí vysoké procento atraktivních závodů.“

„Nebudeme mít 21 závodů, které budou jako loňské Německo, k tomu prostě nedojde. Můžeme ale pomoci tomu, abychom měli 15 vážně dobrých závodů,“ věří Symonds v praktickou využitelnost dat z výzkumů.

Foto: Getty Images / Charles Coates