Formule 1 zařadila zpátečku. Chce pneumatiky s nižší degradací

Pirelli začíná s vývojem 18palcových pneumatik pro rok 2021. Od formule 1 dostane zřejmě zadání, aby měly menší degradaci. Cílem je, aby na to mohli jezdci více tlačit.

„Chceme mít pneumatiky, které jezdcům umožní bojovat proti sobě bez degradace nebo krátkého intervalu k útoku pro toho, kdo útočící,“ řekl Nikolas Tomazis pro Motorsport.com.

Současné pneumatiky degradují. Není to proto, že by Pirelli nedokázalo vyrobit trvanlivé pneumatiky. Dostalo zadání od F1. Cílem bylo zlepšit show a předjíždění. Pokud se na trati potká jezdec na čerstvých pneumatikách s jezdcem na 20 kol starých pneumatikách, měl by být ten první výrazně rychlejší.

„Současné pneumatiky jsou výsledkem toho, co od nich bylo požadováno. Myslím, že je musíme požádat, aby dělali odlišné věci od toho, co bylo požadováno v minulosti.“

F1 chce nyní pneumatiky s nižší degradací, aby na to mohli jezdci déle a více tlačit. O zlepšení předjíždění by se měly postarat jiné věci – zejména úpravy technických pravidel, jejichž výsledkem má být to, že jezdec ztratí za jiným vozem jen 10 % přítlaku (dnes je to 50 %).

Jedním z důsledků současných pneumatik je přehřívání. Pokud jezdec bojuje se soupeřem, pneumatiky se přehřívají a to v konečném důsledku ničí závody.

Pirelli s tím nemá problém

Pirelli nemá s úpravou svého přístupu problém. „Jako vždy je naším cílem dosáhnout toho, co chce F1, takže pokud budeme muset modifikovat cíle pro rok 2021, musíme to vědět velmi brzy, protože začínáme s vývojem těchto pneumatik,“ řekl Isola.

„Pokud chce F1 jít na pneumatiky s nízkou degradací, nebo mít větší deltu nebo jinou myšlenku, tak pokud je to proveditelné, jsme rádi, že se vydáme tímto směrem.“

Podle Isoly existuje pracovní skupina, ve které jsou také zástupci F1 a FIA. Proběhlo už několik setkání. Zapojit by se měli také jezdci a týmy.

„Musíme zapojit týmy, které mají specialisty na strategii, aby pochopili, zda je to správný směr, a jezdce, protože řídí auto a přesně vědí, co chtějí. Je důležité, abychom všichni byli na stejné vlně.“

Foto: Pirelli