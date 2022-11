Formule 1 vytvořila novou závodní sérii. Bude jen pro holky

Formule 1 vytvořila novou sérii, která má do motorsportu dostat více žen.

Vedle F2 a F3 bude mít formule 1 další „juniorskou“ sérii. Akademie F1 (F1 Academy) odstartuje v příštím roce.

Očekává se, že v sérii bude závodit pět týmů a 15 jezdkyň. Půjde tedy výhradně o ženy. Podle F1 mají při vstupu do světa monopostů méně zkušeností a tedy horší možnosti ve srovnání s mužskými kolegy. Nová série to má napravit. Úspěšné jezdkyně by se pak mohly ucházet o angažmá ve W Series nebo ve formuli 3.

Závodit se bude ve voze Tatuus T421. Turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec poskytne výkon 165 koní. Obutí zajistí Pirelli, které dodá 13palcové pneumatiky.

Akademie F1 bude mít celkem 7 závodních víkendů a v každém se pojedou tři závody. Před závodem proběhnou dva tréninky o délce 40 minut a kvalifikace o délce 30 minut. Kromě toho jezdkyně čeká 15 dnů testování. Ve srovnání s F2 a F3 tedy o dost více času za volantem.

Víkendy F1 jsou už nyní pořádně nahuštěné, takže Akademie F1 bude závodit mimo harmonogram F1. Jeden ze sedmi víkendů by ale mohl proběhnout v rámci grand prix F1. Kalendář první sezóny uveřejní Akademie F1 později.

Provoz jednotlivých týmů zajistí zkušené týmy z F2 a F3. Formule 1 pak bude každý monopost dotovat částkou 150 tisíc euro. Zadarmo to ale nebude. Jezdkyně musí dodat stejnou částku – v přepočtu tedy 3,6 milionu korun. Podle F1 jde ale o zlomek toho, co stojí jiné závodní série.