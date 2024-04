Formule 1 vydala svou první zprávu o udržitelnosti

F1 před pěti lety oznámila spuštění iniciativy Net Zero by 2030, jejíž cílem je do roku 2030 snížit vlastní uhlíkové emise o 50 procent, a to v porovnání s výchozím rokem 2018.

Nyní královna motorsportu zveřejnila svoji první zprávu, která se zabývá nejen udržitelností, ale také sociálními aspekty.

Z reportu vyplývá, že se F1 oproti roku 2018 podařilo za rok 2022 snížit uhlíkové emise o 13 procent, a to přesto, že měl tehdy šampionát více závodů. Data za rok 2023 se zatím vyhodnocují.

A i když má F1 ke splnění svého minimálního cíle, tedy snížení emisí o 50 procent do roku 2030, stále ještě daleko, její představitelé věří, že jsou na cestě k jeho dosažení.

Téměř polovinu emisí F1 produkuje v rámci logistiky, přičemž kalendář v posledních letech vzrostl až na 24 zastávek. F1 se proto touto oblastí zabývá a snaží se ji řešit.

Například tím, že její logistický partner, společnost DHL, začala využívat efektivnější dopravní letoun Boeing 777F, a vedle toho používá také novou flotilu 18 nákladních vozidel poháněných biopalivem. Došlo také k přesunutí VC Japonska na duben, aby se závod konal mezi VC Austrálie a VC Číny.

Pomoci má také efektivní využívání tzv. zelené energie.

„Přechod na obnovitelné zdroje energie je pro nás opravdu zásadní, a byl také hlavní hnací silou, pokud jde o snížení emisí o prvních 13 procent,“ vysvětlila Ellen Jonesová, šéfka oddělení F1 pro energetiku, udržitelnost a řízení.

V loňském roce například F1 při Velké ceně Rakouska ve Spielbergu otestovala generátory obnovitelné energie na biopalivo a solární energii, které podle ní snížily emise z padoku o 90 %. Do budoucna se plánuje takové využívání obnovitelné energie standardizovat i na ostatních okruzích.