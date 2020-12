Formule 1 v roce 2021: Základní informace a změny

F1 znovu omezila práci na CFD (počítačové simulace) a také v aerodynamickém tunelu. Čím hůře tým skončil vloni šampionátu, tím více bude moci oba nástroje využít. Týká se to první poloviny roku. V té druhé se koeficienty přepočitají dle průběžného pořadí v letošním roce (ke konci června).

Ve sportovních pravidlech je jedna změna, o které se zatím oficiálně nemluvilo. Předpokládá zkrácení pátečních tréninků z 90 na 60 minut. Musíme si počkat na oficiální potvrzení nebo harmonogram prvních víkendů. Ale co je v pravidlech psáno, to je dáno...

V letošním roce měly přijít zřejmě největší změny v historii F1. Kvůli pandemii však byly odloženy na rok 2022. To ale neznamená, že se nic nezmění...

Technická pravidla

Technickým pravidlům se budeme ještě věnovat v samostatném článku. Přestože je letošní sezóna „přechodná“, čekají týmy nemalé změny.

Hlavní oblast změn se týká snížení přítlaku, aby mohly být zachovány pneumatiky, které jsou z roku 2019 (to není překlep, čeká nás třetí sezóna se stejnými pneumatikami).

Je to trochu paradox, protože týmy si nakonec od změn pneumatik, které jsou tradičně klíčovým prvkem, neodpočinou. Pirelli pneumatiky nakonec částečně změnilo.

Podle odhadů mají týmy přijít o 10 % přítlaku. Změny se týkají mimo jiné zadní části podlahy.

Z okraje podlahy bude odstřižena trojúhelníková část tak, jak je vidět na obrázku výše. Za kokpitem se tak bude podlaha postupně zužovat až k zadním kolům.

Změny pravidel, méně přítlaku, jiné a těžší pneumatiky, to vše přinese zpomalení monopostů. Normálně by ho týmy v průběhu sezóny dohnaly, ale letos to moc očekávat nemůžeme. Týmy se totiž budou soustředit na vývoj vozu pro rok 2022.

U Mercedesu už se nebude „tahat“ za volant. Systém DAS je od letošního roku nelegální.