Formule 1 si během víkendu v Imole připomene 30 let od tragického úmrtí Senny

Během nadcházejícího víkendu v Imole se bude vzpomínat na 30 let tragické události, kdy na italském okruhu zemřel legendární Ayrton Senna.

I když část připomínkových akcí, které souvisely s 30. výročím tragických úmrtí Ayrtona Senny a Rolanda Ratzenbergera, již proběhla, vzpomínat se bude i během nadcházejícího víkendu v Imole, kde se na přelomu dubna a května roku 1994 smutné okamžiky udály.

Do těchto iniciativ se mj. zapojí i Pierre Gasly. Jezdec stáje Alpine totiž v Imole pojede s helmou se speciálním designem, který během své kariéry používal i Ayrton Senna.

„Přilba bude po závodě vydražena pro Nadaci Ayrtona Senny, která podporuje vzdělávání dětí v Brazílii,“ přiblížil francouzský závodník, který si nedávno vyzkoušel vůz Toleman z roku 1984, s nímž Senna před 40 let debutoval v F1.

„Byl to opravdu výjimečný den a něco, co si budu pamatovat do konce života,“ nechal se slyšet Gasly.

Vettel se projede v McLarenu

I když Sebastian Vettel v F1 od konce sezony 2022 již nezávodí, v Imole tentokrát udělá malou výjimku. V neděli se totiž na dráze v rámci demonstrační jízdy sveze s vozem McLaren MP4/8, se kterým Senna závodil v roce 1993 a nyní je součástí Vettelovy sbírky.