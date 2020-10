Formule 1 sestavuje kalendář pro rok 2021: Celkem 23 závodů a žádný plán B

Formule 1 v Portugalsku debatovala o kalendáři pro rok 2021. Sešli se šéfové všech týmů, Jean Todt a vedení formule 1. V něm byl už také Stefano Domenicali, který se ujme kormidla královny motorsportu po Novém roce.



Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Podle Auto Motor und Sport je plánováno 23 závodů. Ke kalendáři se přistupuje tak, jako kdyby měl koronavir zmizet nebo nikdy neexistoval.

Po třech dnech zimních testů začne sezóna 21. března v Melbourne. O týden později se pojede v Bahrajnu. Zatím nevíme, kdy přesně a hlavně kdy proběhnou předsezónní testy. Plán odjet testy v Bahrajnu a následně tam také odjet první závod už zřejmě na stole není. Ve hře je tak opět spíše Katalánský okruh – chladnější podmínky ale nižší náklady.

Po Austrálii a Bahrajnu bude sezóna pokračovat 11. dubna v Číně. O dva týdny později by se mělo jet ve Vietnamu. Evropská část začne klasicky ve Španělsku 9. května. Následovat budou Monte Carlo a Baku. V polovině června si F1 odskočí do Kanady a poté se vrátí do Evropy – Francie, Rakousko, Velká Británie a Maďarsko.

Týmy se budou muset opět připravit na tři závody v řadě – tentokrát kvůli nabitému kalendáři. První „trojice“ bude Monza, Zandvoort, Spa. Druhá Singapur, Suzuka, Soči. Finále proběhne v Abú Dhabí. Termínově není konec kalendáře ještě dotažen do konce.

Je tedy zřejmé, že nás čeká „starý kalendář“ bez okruhů jako Algarve, Istanbul Park či Mugello.

Formule 1 věří v návrat ke klasickému kalendáři také z finančního hlediska – tedy fanoušci na tribuně, peníze za vstupenky a peníze od okruhů do kasičky.

„Ještě jedna taková sezóna a všichni budeme na mizině,“ řekl jeden ze zástupců týmů.

FIA a F1 tak nemají žádný plán B. Je to poměrně logické, protože nikdo neví, co se stane – restrikce v cestování, zhoršení situace v konkrétních zemích, vakcína. Nikdo nedokáže budoucí vývoj odhadnout. Rušení vybraných závodů a případně náhrada jinými destinacemi je tedy ve hře.

Ještě na začátku roku vypadal scénář, ve kterém by se závod někde v Asii nahradil například Imolou, jako snem fanoušků. Dnes už ale víme, že je to možné. Musíme si počkat a uvidíme, jak se kalendář v příštím roce vyvine.