Formule 1 se vlastně řídí snadno, říká Magnussen po prvních kolech v prototypu

Účastník 119 velkých cen bezprostředně po skočení loňské sezony přijal nabídku o týmu Chipa Ganassiho a vývoj své kariéry nasměroval z formule 1 do světa svého otce Jana, tedy do světa sportovních vozů.

Už tento víkend čeká na Kevina Magnussena velký debut v IMSA WSC. Devětapadesátého ročníku slavné čtyřiadvacetihodinovky v Daytoně se zúčastní v nejvyšší třídě pro prototypy DPi s vozem Cadillac. První rychlá kola v uzavřeném kokpitu absolvoval minulý víkend v rámci oficiálních testů a ode dneška už jsou na programu předzávodní tréninky.

„Cadillac si vážně užívám. Cítím, že už zase cítím to vzrušení, cítím, že jsem znovu především závodním jezdcem. To může znít zvláštně, pravdou ale je, že to auto se neřídí snadno, a to je dobře,“ rozpovídal se Magnussen o svých prvních pocitech v rozhovoru pro motorsport.com.

„Vozy formule 1 jsou fantastické, pochopitelně ty nejrychlejší na světě a já jsem vděčný, že jsem dosáhl svého cíle závodit ve formuli 1. Ale ty vozy se vlastně řídí velmi snadno. Když posadíte jakéhokoliv dobrého jezdce za volant formule 1, tak vám řekne to samé. Elektronika kontroluje většinu výkonu vozu. Ale v Cadillacu toho mám jako jezdec sám pod kontrolou mnohem více.“

„A ten zvuk! Dnešní motory formule 1 jsou takové blekotající. Když ale za sebou slyšíte motor Cadillacu, tak víte, že jste závodník.“

Pod kapotou prototypu Cadillac DPi-V.R je od roku 2018 atmosférický osmiválec o objemu 5,5 litru a jedná o jeden ze tří vozů, které v současnosti závodí ve třídě DPi. Dalšími dvěma výrobci jsou Acura a Mazda.

Magnussen přišel do Spojených států k Chip Ganassi Racing ve chvíli, kdy se tato slavná zámořská stáj po roční odmlce opět vrací i na scénu sportovních vozů. Chip Ganassi Racing dlouhodobě patří k nejsilnějším hráčům seriálů NASCAR a IndyCar. V IMSA WSC naposledy působil ve spolupráci s továrním Fordem ve třídě GTLM, od letoška však může s prototypem opět bojovat o celková vítězství.

„Když jsem navštívil sídlo týmu v Indianapolis, tak mě ohromila míra profesionality a skvělá organizace. Jejich jasným cílem jsou vítězství. Každý tým chce pochopitelně vyhrát, když si ale povídáte s Chipem, tak pochopíte, že závodí pouze pro vítězství. Druhé místo nebo stupně vítězů pro něj nejsou dostatečné,“ řekl dánský závodník o svém novém zaměstnavateli, který má ve své sbírce šest celkových triumfů v Daytoně a další dva ve třídě GTLM.

Kevinu Magnussenovi se rovněž líbí, že na rozdíl od několika posledních sezon dostane konečně šanci znovu bojovat o první místa v závodech.

„Pokud ve formuli 1 nezávodíte v top týmu, tak nemáte šanci na vítězství. Vaším cílem je dojet v nejlepší desítce a získat body.“

Tentokrát však bude Magnussen v jiné situaci než loni u týmu Haas. Jeho posádka bude patřit k hlavním favoritům na triumf v lednové vytrvalostní klasice, Dán se bude za volantem prototypu #1 střídat s dalším bývalým pilotem F1 a nyní jezdcem IndyCar Marcusem Ericssonem, šestinásobným šampionem IndyCar Scottem Dixonem a zkušeným Holanďanem Rengerem van der Zandem.