Formule 1 se shodla, že zůstane u hybridních motorů. Chce být ale také uhlíkově neutrální

V poslední době se opět diskutuje o motorech. Red Bull chce jejich zmrazení, aby si je po konci Hondy mohl stavět sám. Proti jsou ale Renault a Ferrari.

Současné pohonné jednotky mají pohánět vozy královny motorsportu do roku 2025. Co bude poté? Zatím to vypadá, že technologie typu „elektřina“ a „vodík“ přenechá formule 1 jiným. Chce zůstat u hybridní technologie, které věří.

Současně chce být ale také uhlíkově neutrální. Samotné vozy na okruhu produkují jen asi 0,7 % uhlíku celého sportu, takže jde o bezvýznamnou část. Na druhou stranu ale také o nejviditelnější.

„Je důležité, aby nejviditelnější část našeho sportu byla udržitelná a mohla mít výhody ve skutečném světě,“ uvedla F1. „Více než 1 miliardu z 1,1 miliardy vozů na světě pohání spalovací motor. Věříme, že máme potenciál stát se průkopníkem v technologiích, které globálně snižují emise uhlíku v automobilovém průmyslu.“

F1 chce jít přes paliva. Už dnes se počítá s postupným zavedením ekologického paliva. Kromě toho byla v posledních letech dosažena skvělá účinnost motoru, která dosahuje 50 %.

F1 také zřídila pracovní skupinu, aby prozkoumala budoucí technologii motorů založenou na používání udržitelných paliv.

Zelená v zákulisí

Před rokem F1 uvedla, že chce být do roku 2030 neutrální. Po roce představila první kroky. Například televizní přenos bude více zajišťován v sídle Biggin Hill, aby se nemuselo do dějiště závodu přepravovat tolik techniky.

Od roku 2021 F1, FIA a týmy výrazně sníží množství plastových lahví, příborů a dalšího podobného materiálu v boxech a paddocku.

Některé týmy jdou ještě dál. Red Bull ohlásil uhlíkovou neutralitu (dosaženou prostřednictvím uhlíkové kompenzace). V rámci projektu „No Bull“ chce v příštím roce snížit produkci oxidu uhličitého o 5 tisíc tun.