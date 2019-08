Formule 1 se připravuje na 22 závodů za rok

Kalendář formule 1 bude mít příští rok 22 závodů. Ve srovnání s tím letošním ubude Německo, přibudou Nizozemsko a Vietnam.

Jeden závod navíc na první pohled nevypadá jako něco dramatického z pohledu týmů, ale už dnes je kalendář velmi napnutý a členové týmu si příliš mnoho neodpočinou.

Motory

Týmy v současné době řeší dva důsledky. Tím prvním jsou motory. Už je to pár závodů, co se začaly udělovat penalizace za překročení počtu komponent pohonné jednotky (aktuální stav před Maďarskem najdete na stránce O sezóně 2019). Další závod znamená další stovky kilometrů navíc, které budou muset pohonné jednotky zvládnout. Navýšit kvůli tomu počet komponent?

Podle Binotta to není dobrý nápad a to už jen proto, že od roku 2021 má být počet závodů ještě vyšší (až 24), ale kvůli nákladům se má současný počet komponent zachovat. Christian Horner si naopak myslí, že by se mohl počet komponent navýšit a jako kompenzace by se mohlo zredukovat sezónní a předsezónní testování. V testech si mohou týmy nasazovat motory dle libosti, takže pokud se testy zredukují, ušetří se motor, který se pak může použít v závodech.

Testy

Dalším tématem diskusí jsou předsezónní testy. Pokud by je formule 1 zredukovala, mohli by mít inženýři až týden navíc pro vývoj vozu. Na stole jsou dva scénáře. První počítá s pěti dny testů. Oproti současným osmi (dvakrát po čtyři) je to velký pokles, ale týmům dělá starosti spíše to, že by nemohly využít několikadenní přestávky mezi testy pro řešení problémů a analýzu dat. Druhou možností jsou dva testy po třech dnech.

V průběhu sezóny by měly být opět dva testy po dvou dnech. Předpokládá se, že po GP Bahrajnu a Velké Británie. Vyloučit nelze zredukování ani těchto testů, ale zde se zase naráží na problém s jízdami mladých jezdců, kterým týmy musí věnovat dva ze čtyř dnů.

Do už tak nahuštěného programu příští sezóny musí týmy dostat ještě testy pneumatik pro rok 2021. Začnou už letos, příští rok se do nich postupně zapojí všechny týmy.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek