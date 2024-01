Formule 1 pro nás zůstává zajímavou závodní sérií, zní z Porsche

Porsche bylo před časem blízko vstupu do formule 1. Plány ale nakonec ztroskotaly.

Porsche i Audi patří do koncernu Volkswagen. Zatímco Audi už kupuje podíly v týmu Stake a v roce 2026 vstoupí i jako dodavatel pohonné jednotky, sesterské Porsche zůstalo před branami královny motorsportu. Na rozdíl od Audi by to pro Porsche nebyl vstup ale spíše návrat, protože ve F1 už v minulosti působilo. Vrátit se chtělo s Red Bullem, který si ale chtěl ponechat plnou kontrolu a nezávislost. Nakonec si vyvíjí pohonné jednotky sám ve spolupráci s Fordem, ale partnerství je výrazně volnější.

Nevyšla ani jednání s McLarenem, který nedávno prodloužil smlouvu s Mercedesem. Vstup výrobce není snadný. Pokud by se dnes nějaká automobilka rozhodla vstoupit, cílila by patrně na rok 2027 ale spíše na rok 2028. Jedná se tedy o dlouhý proces.

Pokud by ale Porsche chtělo v budoucnu vstoupit jako tým, mohlo by mít situaci snazší teoreticky. Stačilo by koupit stávající tým a minimálně dočasně odebírat pohonné jednotky od sesterské Audi.

Nic takového ale zatím na stole není. „Motorsport bude vždy základem identity naší značky,“ řekl vedoucí prodeje Porsche Motorsport Michael Dreiser pro Blackbook Motorsport. „Formule 1 pro nás zůstává zajímavou závodní sérií.“

„V příštích několika letech se soustředíme na současné tovární programy s Porsche 963 ve WEC a sérii IMSA a také ve Formuli E s vozem Porsche 99X Electric.“

„Tam chceme bojovat o celková vítězství. To je naše tradice a naše hlavní zaměření a spekulace nad rámec toho nekomentujeme.“



Porsche ve WEC a Formuli E.

Foto: Porsche Motorsport

Porsche závodí ve WEC. Jednak v GT3 s vozem Porsche 911 GT3 R, ale především pak v nejvyšší kategorii hypercarů s vozem Porsche 963. Ten dodává také týmu Jota, za který letos nastoupí třeba i Jenson Button.

Kromě toho závodí Porsche ve formuli E. Sezóna elektrické série právě začala a hned v prvním závodě si Porsche připsalo vítězství zásluhou Pascala Wehrleina.