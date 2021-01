Formule 1 potvrdila změny v kalendáři. Sezóna začne Bahrajnem a Imolou

Formule 1 dnes potvrdila změny v kalendáři pro letošní rok. Vypadla z něj Čína. Austrálie se přesouvá na konec roku. Sezóna tak začne 28. března v Bahrajnu. Poté se formule 1 přesune do Evropy, kde bude sezóna pokračovat v Imole.

O třetí destinaci (2. května) zatím nebylo rozhodnuto. Očekává se, že se bude jednat o Portugalsko (Algarve).

Kvůli odkladu Austrálie se měnil také konec kalendáře. Došlo k posunu závodů v Brazílii, Saúdské Arábii i finále v Abú Dhabí, aby se uvolnilo místo pro odloženou Austrálii.

Čína zatím z kalendáře vypadla. Podle F1 diskuse s promotérem (který sám požádal o odklad) a místními úřady pokračují, a pokud to bude možné, mohl by se závod konat v pozdější fázi sezóny. Je však otázkou, zda by F1 dokázala pro 24. závod vůbec najít místo.

Kalendář ještě musí potvrdit Světová rada motorsportu. Očekává se, že se změny mohou dotknout také předsezónních testů – díky startu v Bahrajnu se nabízí možnost přesunout testy z Barcelony tam. Týmy o tom jednají, ale zatím se neshodly na termínu.

Kalendář F1 2021