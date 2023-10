Formule 1 potvrdila, že vybrala Pirelli jako dodavatele pneumatik do roku 2027

Formule 1 potvrdila to, o čem BBC psala už o víkendu. Pirelli bude dodavatelem pneumatik nejméně do roku 2027.

Pirelli porazilo Bridgestone a bude i nadále dodavatelem pneumatik pro F1. Italský výrobce je jediným dodavatelem od roku 2011. Nejdříve Pirelli dodávalo 13palcové pneumatiky, od loňské sezóny pak dodává 18palcové.

Pirelli bude dodávat pneumatiky do roku 2027 s opcí pro rok 2028. Rok 2025 bude posledním rokem současných pravidel. Zatím není jasné, co přijde v roce 2026 – určitě přijdou nové vozy a pohonné jednotky, což ovlivní i pneumatiky, ale diskutuje se také o změně samotných pneumatik kvůli úspoře hmotnosti. Mohly by mít menší šířku nebo úplně jiné rozměry – například by mohlo jít o 16palcové pneumatiky.

Součástí nové dohody je také dodávání pneumatik pro oba hlavní doprovodné šampionáty – formuli 2 a formuli 3.

„Pirelli vždy pozitivně spolupracovalo s jezdci, týmy, FIA a Formulí 1, aby dodávalo pneumatiky umožňující vynikající závodění, analyzovalo data a sbírala zpětnou vazbu, aby mohlo produkt rok od roku neustále zlepšovat,“ uvedla F1.

Pirelli se zaměřilo na výzkum a vývoj udržitelných řešení pneumatik jako součást své podpory cílů udržitelnosti stanovených F1 – s cílem dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality. Od roku 2024 budou všechny pneumatiky používané v závodech F1 držitelem certifikátu FSC (Forest Stewardship Council).

To znamená, že FSC potvrdilo, že plantáže lesních komponent pneumatik jsou obhospodařovány způsobem, který zachovává biologickou rozmanitost a přináší výhody pro život místních komunit a pracovníků a zároveň zajišťuje ekonomickou udržitelnost.

Pirelli Podle Wikipedie má Pirelli na kontě 456 startů ve F1 a 301 vítězství. Není to nejvíce. Prvenství drží Goodyear (1964-1998) s 494 starty a 368 vítězstvími.

„Od návratu ke sportu v roce 2011 je Pirelli neocenitelným partnerem, který podporuje formuli 1 prostřednictvím nových generací technologií a technických předpisů a dodává pneumatiky, které umožňují poskytnout našim fanouškům fantastické závodění,“ řekl prezident a generální ředitel Formule 1 Stefano Domenicali.

„Rád bych také pochválil Bridgestone za jejich působivý návrh a angažovanost v průběhu celého procesu. Mají hrdý odkaz v našem sportu a rád bych jim poděkoval za jejich vysoce profesionální a vášnivé angažmá u nás.“

„Jsme potěšeni rozšířením nebo přítomností ve formuli 1 a jejích dalších souvisejících šampionátech,“ řekl výkonný viceprezident a generální ředitel Pirelli Marco Tronchetti Provera.

„Pirelli bylo u toho, když se v roce 1950 zrodila formule 1, a díky tomuto nejnovějšímu prodloužení bude nyní firma protagonistou téměř dvou desetiletí moderní éry formule 1.“

„Díky impulsu od Liberty Media a podpoře FIA zažívá tento sport mimořádné období růstu jak z hlediska publika, tak celosvětové expanze a zvyšuje jeho přízeň i mezi mladšími generacemi. Inovace a technologie jsou zakořeněny v DNA Pirelli a formule 1 představuje špičkovou laboratoř pod širým nebem, kde se nejen zkoušejí a testují nová technická řešení, ale také urychluje nový výzkum, vývoj a výrobní procesy při výrobě pneumatik.“

Poslední prodloužení?

Podle BBC měli zástupci Pirelli Stefana Domenicaliho informovat o tom, že po roce 2027 pravděpodobně skončí. Dobře informované zdroje potvrdily BBC Sport, že se jedná o poslední smlouvu s Pirelli. Domenicali už tak měl začít jednání s Bridgestone, aby se stal od roku 2028 dodavatelem on. Jednání ale mají být teprve na začátku.