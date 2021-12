Formule 1 nejspíše zavede povinné očkováni

Provozní ředitel FIA Bruno Famin, který má na starosti protokoly covid-19 řídícího orgánu, při projevu v Abú Dhabí naznačil, že se možnost povinného očkování vyhodnocuje.

„Pokud jde o to, co se stane příští rok, je trochu brzy, protože před třemi týdny jsme si všichni mysleli, že pandemie je téměř u konce a rok 2022 se prostě vrátí do normálu,“ řekl pro Autosport.

„Ale bohužel s touto novou variantou, kterou máme v Evropě, pandemie hodně narůstá a nemocnice se opět plní. V Evropě se každý den nakazí statisíce lidí a my musíme být velmi opatrní.“

„Víme, že na některých místech, v některých zemích, při některých akcích probíhá povinné očkování. Je to něco, co můžeme zvážit, ale zatím není nic rozhodnuto.“

Po Abú Dhabí však zasedla Světová rada motorsportu a věci se daly do pohybu. Návrh na povinné očkování zaměstnanců F1 byl schválen.

„Je mnoho otázek, které je třeba projednat s týmy,“ řekl Stefano Domenicali. „Problém covidu budeme muset příští rok opět zvládnout a nebude to snadné. Ale za dva roky pandemie jsme absolvovali několik extrémně intenzivních sezón. Po dokončení sezony s 22 závody jsme díky tomu opatrně optimističtí, pokud jde o to, jak by měl vypadat začátek sezony 2022, kde bohužel může být covid stále přítomen.“

„Není však náhodou, že jednou z posledních věcí schválených na posledním zasedání Světové rady bylo preventivní očkování všech zaměstnanců F1, kteří budou moci být v paddocku.“

Před posledním závodem F1 uveřejnila video, na kterém jezdci očkování podporují.