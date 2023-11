Formule 1 nejspíše schválí změnu sprintového víkendu

Formát sprintového víkendu se v příštím roce nejspíše znovu změní.

Letos došlo k velké změně. Sprint už neurčuje pořadí pro závod, ale je samostatným závodem. Současný formát má ale dvě velké nevýhody.

Podle některých je současný formát trochu matoucí. V pátek se jede kvalifikace, na kterou se poté „zapomene“ a v sobotu se jede samostatný program s malou kvalifikací a sprintem.

Druhou nevýhodou a terčem kritiky je fakt, že se už v pátek po jednom tréninku vůz uzamkne režimem parc fermé a není možné už měnit nastavení.

Na stole je v současné době změna, o které se psalo už dříve. Potvrzují a také vesměs podporují ji i šéfové týmů.

V pátek by se jel trénink a následně rozstřel pro sprint. Samotný sprint by se jel v sobotu dopoledne. Odpoledne by se pak jela v obvyklou dobu kvalifikace pro nedělní závod.

To by mohlo otevřít možnost, aby byl parc fermé po sobotním dopoledním sprintu znovu otevřen a týmy mohly provést změny nastavení před kvalifikací na velkou cenu.