Formule 1 na ovále? V Bahrajnu k tomu letos nemusí být daleko

Po potvrzení osmi prvních závodů se čile spekuluje o podobě další části letošního kalendáře. A ne vždy jsou to spekulace. Situace se průběžně mění a F1 musí na tyto změny reagovat.

Hitem posledních dní byl historicky první závod F1 v Mugellu, ve kterém by mohlo Ferrari oslavit 1000. závod ve F1. Nyní se ale zdá, že se spíše pojedou dva závody v Soči.

Dále jsou ve hře Mexiko, nějaký závod v USA. Ross Brawn také potvrdil, že velmi dobře, dokonce až jistě vypadá finále sezóny – Abú Dhabí a ještě před ním Bahrajn.

Závod na vnějším okruhu?

Pokud by se v Bahrajnu jely dva závody, mohl by se podle Brawna druhý odjet na verzi, která se jmenuje „vnější okruh“.

Bahrajn nabízí celkem pět možných konfigurací. Každá z nich splňuje nejvyšší licenci FIA. Jeden z nich je ale příliš krátký, verzi Endurance F1 zkoušela v roce 2010 a moc dobře to nedopadlo.

Ross Brawn ale nyní připouští, že by se mohl druhý závod jet na vnějším okruhu, který připomíná ovál. Jeho délka je jen 3543 metrů, což je jen o něco více ve srovnání s Monakem (3 340 metrů). Pokud by se na něj vozy F1 vydaly, patrně by velká cena atakovala hranici 90 kol.

„Jednou z pěkných věcí na Bahrajnu je, že má mnoho konfigurací,“ řekl Brawn pro F1.com. „Mohli bychom jet do Bahrajnu a závodit na dvou různých tratích. Je tam pěkný druh téměř oválné tratě, která by byla docela vzrušující. Všechny konfiguraci mají licenci třídy 1, takže je to možnost, se kterou můžeme pracovat.“

Podobu okruhu vidíte níže. Vozy by pokračovaly za 4. zatáčkou a vrátily se na trať ve 13. zatáčce.

Podle předběžných odhadů by se v Bahrajnu mohlo jet 29. listopadu a 6. prosince a v Abú Dhabí 13. prosince.

Foto: Getty Images / Lars Baron