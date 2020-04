Formule 1 může přijít až o čtyři týmy, varuje Brown

V době, kdy se nezávodí, týmy pochopitelně ušetří část finančních prostředků. Na druhou stranu existují náklady, které je potřeba platit bez ohledu na délku vynucené přestávky a počet zrušených závodů.

Už dnes je jisté, že příjmy týmů budou dramaticky klesat. Nižší budou příjmy z komerčních práv ale také od sponzorů.

Zak Brown věří, že F1 musí podniknout kroky, jako je třeba další sníženi rozpočtového stropu, který vstoupí v platnost v roce 2021.

„Pro týmy je to potenciálně zničující,“ řekl Brown pro BBC Sport. „A pokud to bude zničující pro dostatek týmů, tak to velmi ohrožuje F1 jako celek.“

„Je možné si představit v kontextu toho, co se právě teď ve světě děje, že pokud se s touto situací nebudeme zabývat velmi agresivně, tak zmizí dva týmy? Jo.“

„Ve skutečnosti to vidím tak, že zmizí čtyři týmy, pokud to nebude řešeno správným způsobem.“

„Myslet si, vzhledem k tomu, jak dlouho trvá rozběhnutí týmu F1 a s ohledem na hospodářskou a zdravotní krizi, ve které se právě teď nacházíme, že budeme mít zástup lidí, kteří by převzali týmy, jako tomu bylo v minulosti ... Nemyslím si, že načasování by mohlo být z tohoto hlediska horší. F1 je v tuto chvíli ve velmi křehkém stavu.“

„V současné době máme na startu 10 týmů, 20 aut. Ještě nedávno po finanční krizi jsme měli 18 aut.“

„Myslím, že je to o limitu, takže ve skutečnosti bychom si pravděpodobně mohli dovolit jeden ztratit. Při dvou se dostanete do červené zóny a myslím, že při třech budeme mít velmi, velmi podstatné problémy.“

Formule 1 už odložila zavedení nových technických pravidel na rok 2022 a očekává se, že nakonec budou odložena dokonce až na rok 2023.

Rozpočtový strop ale bude zaveden už v příštím roce a existuje slušný tlak na to, aby byl nižší, než původně navrhovaných 175 milionů dolarů. Nový strop má být ve výši 150 milionů, ale někteří by si dokázali představit i nižší částku. Podle Browna je jeden ze tří velkých týmů ochoten posunout rozpočtový strop ještě níže.

