Formule 1 možná změní formát sprintových víkendů. Chce je také vylepšit o Grand Slamy

Formule 1 chce v příštím roce drobně vylepšit sprintové víkendy. Úspěšný jezdec by dostal nějaké ocenění.

Formule 1 nedávno uveřejnila kalendář pro rok 2026. Závodit se bude fakticky už od února do prosince a čeká nás 24 závodů. Jak to bude se sprinty?

„Bude šest sprintů a oznámíme je myslím v září, protože na víkend Velké ceny Belgie máme naplánované zasedání Komise Formule 1,“ řekl Stefano Domenicali pro Motorsport.com.

„Existuje návrh, který bych rád předložil v souladu s konceptem Grand Slamu. Jde o to, aby jezdci, kteří během víkendu získají dvě pole position a dvě vítězství v závodě, byli oceněni něčím navíc, co by dobře reprezentovalo sportovní počin, kterého dosáhli.“

Neočekává se, že by za Grand Slam byly další body do šampionátu. Půjde spíše o trofej nebo něco podobného.

Problém je, že samotný pojem Grand Slam už ve formuli 1 existuje. Neudělují se za něj žádné body, trofeje a ani nic podobného. Jedná se jen o statistiku a princip je vlastně podobný. Grand Slam získá jezdec, který odstartuje z pole position, vede ve všech kolech závodu, zajede nejrychlejší kolo a samozřejmě vyhraje. Poslední Grand Slam jsme viděli ve Španělsku, kde ho získal Max Verstappen. Rekord i nadále drží Jim Clark, který v letech 1962 až 1965 získal osm Grand Slamů.

Změní se znovu formát?

Od letošního roku je sprint samostatným krátkým závodem s vlastní kvalifikací (rozstřelem).

Na stole mají být další případné změny, které se mohou týkat pravidel parc fermé, pneumatik a dokonce i změna formátu. Není ale jasné, které návrhy projdou.

Někteří šéfové týmů navrhují změnu pořadí. V pátek by se jel rozstřel, který určí pořadí na startu sprintu – ten by se nejel v sobotu odpoledne ale už dopoledne. V sobotu odpoledne by se pak jela kvalifikace pro nedělní závod.