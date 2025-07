Formule 1 míří k uhlíkové neutralitě. Zatímco sport roste, emise klesají

Formule 1 příští rok zavede nová pravidla. Podíl elektrické složky výrazně vzroste. Možná ale jen dočasně. Další pohonné jednotky, které přijdou za pár let, by mohly mít osmiválec a KERS. F1 totiž příští rok zavede udržitelé palivo, takže samotný spalovací motor už bude dostatečně „zelený“.

F1 ale snižuje uhlíkovou stopu také mimo samotné monoposty. Do roku 2030 chce dosáhnout uhlíkové neutrality.

Nový report potvrzuje, že sport je více než v polovině cesty k dosažení svého minimálního cíle snížení emisí o 50 %. Veškeré zbývající nevyhnutelné emise budou kompenzovány pomocí důvěryhodných programů.

Vloni byly emise oxidu uhličitého o 26 % nižší ve srovnání s rokem 2018 a to přesto, že se počet závodních víkendů zvýšil z 21 na 24. Pokud by F1 neudělala nic, emise by naopak přibližně o deset procent vzrostly.

V roce 2018 byla uhlíková stopa sportu 228 793 tun CO₂. Vloni to bylo už jen 168 720 tun CO₂.

Emise z továren a zařízení se ve srovnání s rokem 2018 snížily o více než 59 % a to především díky využívání obnovitelných zdrojů energie.

Změnami v kalendáři omezila F1 cestování. Investovala také do nových nákladních kontejnerů, které umožní používání efektivnějších letadel Boeing 777, a do systému SAF (udržitelného leteckého paliva) pro nákladní dopravu.

Vybavení Formule 1 pro evropskou sezónu je dodáváno flotilou nákladních vozidel poháněných biopalivem, která snižují související emise uhlíku v průměru o 83 %.