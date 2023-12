El Mundo: Velká cena Španělska se stěhuje do Madridu

Adéu Catalunya? Vypadá to tak. Velká cena Španělska se má od roku 2026 přesunout do Madridu.

Do roku 1981 se Velká cena Španělska jezdila mimo jiné na okruhu Jarama, který se nachází nedaleko Madridu. Nyní se do hlavního města Španělska vrátí a to přímo do jeho ulic.

Podle El Mundo bude návrat do Madridu oznámen v nejbližších hodinách nebo maximálně dnech.

Část okruhu bude permanentní

Španělská média označují okruh za „poloměstský“. Podobně jako třeba v Le Mans bude část okruhu na běžných komunikacích a část bude permanentním okruhem.

Domovem pětikilometrového okruhu bude IFEMA (Institución Ferial de Madrid), což je v podstatě výstaviště – organizace, která pořádá výstavy, veletrhy a podobné akce.

Startovní rovinka má být přímo před hlavní rovinkou. Okruh poté povede přes silnici M-11 směrem na Valdebebas a souběžně se Ciudad Deportiva del Real Madrid. Dále pak přes pozemek, na kterém se koná hudební festival Mad Cool.

IFEMA bude také promotérem velké ceny, ale za investice a organizaci má být zodpovědný soukromý subjekt, který vzejde z výběrového řízení. Zájem mají mít organizátoři velkých cen Mexika nebo Miami.

Závod má být plně financován ze soukromých zdrojů, ačkoliv město ho plně podporuje. Aby také ne... očekává se, že ekonomický dopad na Madrid bude okolo 500 milionů euro ročně.

Počáteční investice do stavby okruhu má dosáhnout 100 milionů euro. Smlouva s F1 má být na deset let.

Konec závodu v Katalánsku?

V USA se jedou tři velké ceny, v Itálii dvě. Dočkáme se dvou závodů také ve Španělsku? Nebylo by to poprvé. Do roku 2012 se jezdilo také ve Valencii (Velká cena Evropy). Podle zdrojů El Mundo jsou ale dva závody ve Španělsku vyloučeny. Grand Prix Španělska se na okruhu u obce Montmeló v Katalánsku jezdila od roku 1991, kdy nahradila Jerez. Od roku 2026 se přesune do Madridu.

Další informace o závodě v Madridu mají být uveřejněny na začátku příštího roku.