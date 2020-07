Formule 1 je zpět. Jak bude vypadat v době koronavirové a co se změní?

70 let formule 1 Přestože se je červenec, z letošní sezóny formule 1 jsme zatím viděli jen dvakrát tři dny předsezónních testů v Barceloně a čtvrtek v Melbourne. Doslova pár desítek minut před startem prvního tréninku na Grand Prix Austrálie byl závod zrušen a od té doby (13. března) se kolotoč F1 neroztočil... až do teď. Zrušeno nebo odloženo bylo 10 závodů. Tento víkend začíná sezóna prvním závodem na Red Bull Ringu v Rakousku. Formule 1 letos slaví 70. let své existence, což se promítlo i do letošní znělky (viz níže). Věděli jsme, že to bude zvláštní sezóna, s novými destinacemi a rekordním počtem 22 závodů. Nakonec je ale vše jinak. Počet závodů bude nižší, sezóna začne až v létě a bude jiná. Jak jiná? Podívejte se na dalších listech. Zobrazit příspěvek na Instagramu Soon... 😍 . #F1 #Formula1 #F170 #WeRaceAsOne Příspěvek sdílený FORMULA 1® (@f1), Čen 29, 2020 v 10:31 PDT

Bubliny na třetí Minimálně první závody budou bez diváků. Omezen bude i počet osob v paddocku. Počet členů týmů bude omezen na 80. V paddocku nebudou žádní hosté, žádní zástupci sponzorů. Celý kolotoč F1 bude uzavřen ve svém vlastním světě, izolován od okolí. Cestovat se bude jen mezi okruhem a hotelem, respektive okruhem a letištěm. Člověk z jednoho týmu by se také vůbec neměl potkat se zástupcem z jiného týmu. A proč bublina na třetí? Sportovní ředitel Ferrari Laurent Mekies prozradil, že v kontaktu nebudou ani obě strany garáže. Lidé od Leclerca nebudou v kontaktu s lidmi od Vettela. Budou ale existovat výjimky – například v situaci, kdy se bude muset rychle vyměnit pohonná jednotka. Existují obavy, že podobné výměny mohou trvat kvůli opatřením déle. Ferrari očekává, že podobné bubliny uvnitř samotného týmu zavedou i další soupeři.

Foto: Ferrari, Getty Images / Mark Thompson

Testy každých pět dnů Každý, kdo chce do paddocku, se musí před příjezdem nechat testovat na COVID-19. Test nesmí být starší než čtyři dny a musí jít o tzv. metodu PCR a nikoliv o rychlotesty na prokázání protilátek. Testy se budou následně opakovat u každého člověka v paddocku každých pět dnů (původně to měly být dokonce každé dva dny). Pro první závody zajistí testy soukromá firma, která dopraví vzorky do své laboratoře poblíž Mnichova. Výsledky budou k dispozici za 16 až 24 hodin. Co když bude některý člověk testován pozitivně? Podle F1 už nedojde ke zrušení závodu (jako tomu bylo v Melbourne, kde byl pozitivně testován mechanik McLarenu). Týmy budou mít doma v pohotovosti náhradníky, kteří by nahradili nemocné či osoby v karanténě. V krajním případě se však může stát, že pozitivní test mechanika způsobí, že se jezdec nebude moci zúčastnit části víkendu, případně dokonce některý tým odstoupit z grand prix. Závod se ale v takovém případě rušit nebude. Formule 1 bude používat aplikaci Track and Trace App, která monitoruje pohyb osoby v paddocku s větší přesností, než to umí klasické aplikace vydané vládami. Má to umožnit snadněji vystopovat kontakty nakaženého.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Média Tiskové konference se uskuteční. Zástupců médií ale bude v dějišti méně, rozhovory mají probíhat při dodržení povinných rozestupů a pohyb novinářů bude omezen.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Povinné roušky Členové týmů budou muset nosit roušky. „Ve Ferrari je to povinné, takže ji nosíme (roušku) po celou dobu v továrně,“ řekl sportovní šéf Ferrari Laurent Mekies. „...ale jedna věc je nosit ji v kancelářském prostředí, druhá je nosit ji, když bude v dějišti závodu 40 stupňů.“ Týmy budou dělat pro mechaniky pravidelné přestávky, aby si mohli jít odpočinout na čerstvý vzduch.

Foto: Mercedes AMG

Motorhomy zůstaly doma Motorhomy vozí týmy na závody v Evropě. Letos je neuvidíme. Určitě ne v prvních závodech. Důvody jsou dva – motorhomy z velké části slouží pro hosty a zástupce sponzorů, kteří na závodech nebudou. Druhý a hlavní důvod je ten, že motorhomy dopravuje do místa závodu několik kamionu a staví je větší počet lidí. Cílem je mít v paddocku co nejméně osob. Motorhomy nahradí unimobuňky a stany. Týmové kamiony pak budou zaparkovány dál od garáží. Odlišná bude také logistika: „Za normálních okolností by nám bylo palivo doručeno do garáže a my bychom poslali lidi do Pirelli, aby vyzvedli pneumatiky,“ řekl šéf logistického oddělení u týmu Mercedes Karl Fanson „Nyní bude ale vytvořeno odběrové místo pro palivo a také pneumatiky budeme vozit na sběrné místo. Naši kluci půjdou na sběrné místo, vyzvednou pneumatiky a pak je tam zase odvezou. „Jakmile skončíme s pneumatikami, odvezeme je zpátky a Pirelli si je vyzvedne, jakmile my opustíme to sběrné místo.“

Foto: Honda

Pneumatiky Kvůli větší flexibilitě byla dočasně zrušena možnost výběru pneumatik jednotlivými jezdci. Každý tak dostane na víkend stejné sady.

Otevřený kalendář a dva závody na jedné trati Aktuálně máme potvrzeno osm závodů do 6. září. Je velmi pravděpodobné, že formule 1 poté ještě zůstane v Evropě. Spekuluje se o Mugellu, Portimão a Imole. Na dvou z těchto tří jmenovaných by se jelo vůbec poprvé v historii. Velmi nadějný je také konec sezóny (Bahrajn, Abú Dhabí). V případě ostatních destinací se ještě rozhodne. Letos se ale určitě nepojede v Monaku, Francii, Japonsku, Singapuru a Ázerbájdžánu. Tyto závody už byly formálně zrušené. Poprvé se také pojede dvakrát na jednom okruhu, což přináší potřebu vymyslet i nové názvy. Druhý závod v Rakousku ponese název Grand Prix Štýrska. Druhý závod ve Velké Británii jsme pak zkrátili na Výroční Velkou cenu (oficiálně Emirates Formula 1 70th Anniversary Grand Prix). # Datum Název (zkrácený) Okruh 1 5. července Grand Prix Rakouska Red Bull Ring 2 12. července Grand Prix Štýrska Red Bull Ring 3 19. července Grand Prix Maďarska Hungaroring 4 2. srpna Grand Prix Velké Británie Silverstone 5 9. srpna Výroční Grand Prix 70 let F1 Silverstone 6 16. srpna Grand Prix Španělska Barcelona 7 30. srpna Grand Prix Belgie Spa 8 6. září Grand Prix Itálie Monza

Žádná klasická přehlídka jezdců Tradiční drive parade byla zrušena. Jezdci při ní obvykle objedou jedno kolo po okruhu na korbě kamionu, případně na zadním sedadle otevřeného veterána. V programu Grand Prix Rakouska je nicméně v neděli od 13:20 do 14:00 položka s názvem Drivers presentation. Odehrát se má v boxové uličce. Zatím není úplně jasné, jak bude probíhat.

Před startem závodu Na startovním roštu samozřejmě nebudou hosté. Jezdci budou moci nově z boxů na startovní rošt vyrazit 30 minut před startem závodu, tedy o 10 minut později než tomu bylo v loňském roce (u evropských závodů ve 14:40). Ke každému vozu na roštu bude mít přístup maximálně 40 členů daného týmu. Při ohlášení pěti minut zbývajících do startu do zahřívacího kola bude muset začít opouštět rošt 24 členů a při signálu tří minut do startu bude moci být u každého vozu na roštu maximálně 16 osob. Mechanici dostanou také o hodinu více času na večerní práci na vozech. Nově bude okruh pro členy týmu uzavřen na osm místo devíti hodin. „Žádný člen týmu, který je jakýmkoliv způsobem spojen s prací na voze, nemá dovolen vstup na okruh během dvou osmihodinových úseků, které začínají jedenáct hodin před začátkem prvního a třetího volného tréninku. V Rakousku je tak večerka v noci ze čtvrtku na pátek od 00:00 do 8:00 a z pátku na sobotu od 1:00 do 9:00.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Po konci závodu Po konci závodu nebudou tradiční stupně vítězů. Na přesnou podobu ceremoniálu si musíme počkat, ale vše by se mělo odehrát na startovní rovince a bude to zřejmě podobné rozhovorům po kvalifikaci.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Formát víkendu Základní formát víkendu se nezmění. Čekají nás všechny tréninky i kvalifikace v obvyklé časy. Formule 1 si pohrávala s myšlenkou, že druhé závody na stejné trati by byly odlišné – místo kvalifikace by se jel kvalifikační závod, který by určil pořadí pro nedělní závod. Chyběla ale jednomyslná shoda – proti byl Mercedes. V rámci víkendů formule 1 nás čeká také tradiční doprovodný program – zejména samozřejmě formule 2 a formule 3.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Omezený vývoj Zavedení nových pravidel bylo odloženo na rok 2022. Formule 1 také částečně zmrazí vývoj v letošním a příštím roce a to pomoci žetonů. Každý tým bude mít dva. Pravidla uvádí seznam komponent vozu, které budou od letošního roku až do konce toho příštího zmrazeny. Na seznamu je přes 13 oblastí a na čtyři desítky dílů. Jedná se o části převodovky, zavěšení, nárazové struktury, brzd, palivového systému, hydrauliky, chlazení, olejového systému, elektrické systémy. Dokonce na něm najdeme i zařízení pro boxy nebo systém pro pití jezdce. Každý tým má k dispozici jen 2 žetony. Některé díly mají „váhu“ jednoho, některé dvou – jinými slovy mohou inženýři změnit jeden velký díl nebo dva malé.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Počty komponent pohonné jednotky Stále nevíme, kolik komponent budou moci jezdci letos použít. Pokud bude počet závodů 14 a více, což se očekává, půjde o stejné počty jako vloni. Už dnes je ale jasné, že se odjede méně závodů než vloni, takže pohonné jednotky budou muset zvládnout méně kilometrů. V případě, že by počet závodů byl nižší, promítne se to také do počtu komponent: Počet závodů ICE MGU-H MGU-K TC ES CE 14 a více 3 3 2 3 2 2 12 až 14 2 2 2 2 2 2 Méně než 12 2 2 2 2 1 1

Bojujeme s rasismem Po smrti George Floyda se F1 rozhodla bojovat s rasismem. Vznikla kampaň #WeRaceAsOne, jejíž loga se objeví na všech vozech i v paddocku. V rámci kampaně chce F1 bojovat se současnými problémy světa – kromě raismu také s následky COVID-19. F1 chce v nejbližších měsících zřídit pracovní skupinu, která bude naslouchat a identifikovat správné iniciativy potřebné ke zvýšení rozmanitosti a začlenění. F1 také zřídila nadaci pro financování především, ale ne výlučně, stáží a učňovských příprav v rámci F1 nedostatečně zastoupených skupin. Chase Carey do nadace vložil ze svých prostředků 1 milion dolarů. Mercedes kvůli tomu změnil letošní zbarvení svého vozu ze stříbrné na černou.