Formule 1 je stále velmi předvídatelná, říká Alonso

Díky novým pravidlům se měly vozy k sobě dostávat blíže. V letošní sezóně jsme už viděli řadu zajímavých soubojů. Zlepšila se F1?

„Víceméně. Formule 1 je bohužel stále velmi předvídatelná. Vše se točí kolem Red Bullu a Ferrari. Vyhrát mohou pouze Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz a Sergio Pérez. Neznám žádný jiný sport, kde by se to dělo,“ řekl Fernando Alonso v rozhovoru pro nizozemskou televizi NOS.

Jezdec Alpine ale vnímá i zlepšení. „Velké ceny se staly zábavnějšími a s těmito vozy se dá lépe bojovat. Myslím si však, že je to příliš nudné, ale i to k F1 patří. Vždy budou existovat týmy, které budou rychlejší než ostatní.“

„Závěrečná část závodu na Silverstonu byla senzační, ale bylo to hlavně díky safety caru. Najednou jsem byl očitým svědkem a měl jsem výhled na vedoucí závodníky, ale mělo to i stinnou stránku – v polovině závodu jsem byl šestý v zemi nikoho. Není to moc vzrušující.“

Alonso se domnívá, že jednou z věcí, která snižuje vzrušení, je skutečnost, že Red Bull a Ferrari jsou o krok napřed před ostatními.

„Samozřejmě mi chybí ostré souboje na stupních vítězů. Samozřejmě je skvělý pocit, když můžu na chvíli vyniknout, jako když jsem v Kanadě startoval v první řadě vedle Maxe. To bylo v této sezóně dobré. Mohu ukázat věci, které ode mě lidé už neočekávají. To byla vždy moje silná stránka a jsem na ni hrdý. To je to, co mě pohání – být lepším jezdce než v roce 2021. V tomto sportu soutěžíte také sami se sebou.“