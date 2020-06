Formule 1 dovolí Hamiltonovi v Rakousku protestovat proti rasismu

V USA i ve světě pokračují protesty proti policejnímu násilí v USA v souvislosti se smrtí George Floyda. Lewis Hamilton je zatím aktivní především na sociálních sítích. V Rakousku bude nepochybně čelit dotazům na toto téma, ale uvidíme od něj i něco více?

Poklidnou formou protestu je klečení na jedné noze – symbolicky krátkou dobu nebo více než 8 minut, po které klečel policista na krku George Floyda.

Pokud by chtěl podobnou formu protestu v Rakousku zvolit Lewis Hamilton, neměla by s tím F1 problém. Podle Daily Mail to Hamilton zvažuje.

„Je to velmi důležitá otázka a podporujeme každého, kdo chce projevit svou podporu v boji proti rasismu,“ řekl mluvčí F1.

Hamilton nedávno nepřímo kritizoval své kolegy v královně motorsportu, že se o téma nezajímají. Mnoho z nich následně uveřejnilo příspěvky na dané téma.

„Lewis je skvělým velvyslancem sportu a jeho komentáře jsou naprosto odůvodněné,“ řekl Ross Brawn pro Sky Sports. „Jednoznačně ho podporujeme.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson