Formule 1 chce zakázat ohřívací deky. Shovlin před tím varuje

Je to tak trochu evergreen plánových změn. F1 už delší dobu diskutuje, zvažuje a dokonce schvaluje zákaz ohřevu pneumatik. Vždy z toho nakonec sešlo. Aktuálně je změna schválena na rok 2024.

F1 chtěla v příštím roce ohřívat pneumatiky na nižší teplotu a od roku 2024 ohřívání zcela zrušit. K tomu prvnímu zřejmě nedojde, k tomu druhému ale podle současného plánu zřejmě ano. Podle zkušeností z předešlých let bychom si na to však nevsadili. Je možné, že zákaz ohřívacích dek bude odložen nebo zrušen.

V předchozích sezónách mohly týmy předehřát své pneumatiky až na 100 °C, ale pro tuto sezónu to bylo sníženo na 70 °C a v příštím roce to mělo být jen 50 °C.

V Austinu se ohřátí na 50 °C testovalo společně s prototypy pneumatik pro příští rok, ale zpětná vazba od jezdců nebyla zrovna dobrá – stěžovali si na horší přilnavost a riziko nehod.

Kromě ekologického signálu jde o náklady. Podle starších informací každý tým utratí za kompletní sadu 40 dek přibližně 280 000 eur. Vydrží dva roky, než je nutné je vyměnit.

Šéf traťových inženýrů Mercedesu Andrew Shovlin před podobným krokem varuje.

„Sport si musí dávat velký pozor, aby pravidla týkající se ohřívacích dek nepředbíhala rychlost, s jakou můžeme pneumatiky vyvíjet,“ řekl Shovlin, kterého cituje Motorsport.com.

„Tyto vozy mají na rovinkách větší přítlak než vozy, které jsme měli dříve. Zatížení ve vysokých rychlostech je velmi, velmi vysoké a týmy neustále pracují na přidávání výkonu. A pro Pirelli je obtížné s tímto neustálým vývojem držet krok.“

Shovlin se domnívá, že vyvinout pneumatiky, které si poradí i bez předehřívání, je sice možné, ale F1 musí zajistit, aby to nebylo na úkor závodění.

„Pirelli by nám ji pravděpodobně mohlo dát hned, ale taková pneumatika by nevedla k dobrému závodění. Neumožnila by jezdcům tlačit na pilu tak tvrdě a skončilo by to velmi vysokým tlakem v pneumatikách a výraznou ztrátou přilnavosti.“

„Jde o vyvážení potřeb sportu spolu s ekologickými zájmy, které se řeší,“ pokračuje Shovlin.

„Myslím, že je velmi snadné podívat se na formuli 2 a říct si: ‚No, oni to dělají‘, ale vynaložená energie je enormně vyšší – na některých okruzích jsme rychlejší o 20 sekund. A tato výzva je pro Pirelli velmi, velmi obtížná. Vyžaduje to mnoho kroků technického vývoje.“