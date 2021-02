Formule 1 chce letos vyzkoušet tři sprinty. O návrhu se bude teprve hlasovat

Stefano Domenicali potvrdil, že formule 1 chce vyzkoušet sprinty. Web RaceFans přinesl další podrobnosti.

Tři závodní víkendy (mluví se o Kanadě, Brazílii a Itálii) by měly odlišný formát.

Kvalifikace by se jela už v pátek – předpokládáme, že místo druhého tréninku. Podle výsledků páteční kvalifikace by se jezdci seřadili na start sobotního sprintu. Závod by byl kratší ve srovnání s klasickým závodem, aby se vešel do hodinového okna, v němž se obvykle jede kvalifikace. Můžeme tak očekávat zhruba 50 až 60 % vzdálenost. Sprint by určil pořadí pro nedělní závod.

O návrhu se bude ve čtvrtek hlasovat. Pokud návrh projde, musí se dořešit celá řada detailů – od pneumatik po případné udělování bodů za pořadí ve sprintu.