Formule 1 by měla zvážit zavedení přestávky v úvodu sezony, říká Szafnauer

Šéfovi týmu Alpine Otmarovi Szafnauerovi se zamlouvá letošní neplánová pauza mezi závody v Melbourne a v Baku.

Atypickým prvkem letošního kalendáře F1 je 4týdenní pauza mezi třetím a čtvrtým závodem sezony. Přestávka mezi závody v Melbourne a v Baku vznikla neplánovaně poté, co byla zrušena Velká cena Číny, která nebyla nakonec nahrazena.

V nabitém kalendáři jde společně s tradiční letní přestávkou, která se doprovázena povinnou 2týdenní pracovní dovolenou pro členy týmů, o nejdelší proluku mezi jednotlivými velkými cenami.

Šéf týmu Alpine Otmar Szafnauer by přitom nebyl proti, pokud by se tato pauza v úvodu sezony stala tradicí.

„Tato přestávka sice není plánovaná, ale v kalendáři, který má 23 velkých cen a spoustu závodů, které navazují hned po sobě a někdy jsou i tři za sebou, je příjemné mít nyní pauzu,“ uvedl podle Autosportu Szafnauer.

Věděli jste, že... ...letošní sezona F1 vypukla nejdříve od roku 2002? Letos se začínalo v Bahrajnu 5. března, před 21 lety v Austálii ještě o dva dny dříve. Nepřekonatelným rekordmanem je však rok 1965, kdy sezona odstartovala již na Nový rok!

„Možná by obdobná přestávka mohla být v budoucnu i plánovaná. Vím, že sezona právě začala, ale není to jen o tom, protože hodně lidí přes zimu tvrdě pracovalo a připravovalo vozy na testování a na závody, takže mít teď trochu pauzy pomáhá. Myslím, že by to byla cesta vpřed,“ je přesvědčen Szafnauer.