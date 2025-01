Formule 1 by měla změnit bodovací systém, vyzývá Villeneuve

Pokud nebudeme brát v potaz bonus v podobě jednoho bodu za zajetí nejrychlejšího kola závodu, který se rozdával v letech 2019 až 2024, a dvojnásobné bodové hodnocení posledního závodu sezony (2014), tak současný bodový systém platí již od roku 2010.

Vloni se hovořilo o tom, že by nově mohlo získávat body až 12 nejlepších jezdců dané velké ceny, ale nakonec z úpravy sešlo.

Nynější systém odměňuje prvních deset v cíli, což je více, než tomu bylo před rokem 2010 (historicky většinou bodovalo 6-8 nejlepších), ale například podle Jacquese Villeneuvea již současná praxe přesluhuje.

„Ano, bodový systém bych změnil,“ uvedl Villeneuve pro The Action Network.

„Bodový systém je hrozný. Je opravdu staromódní. Příliš hraje ve prospěch vítěze a polovina závodního pole neboduje,“ poukázal Kanaďan na to, že v současné době dojíždí do cíle obvykle drtivá většina startovního pole, což v dřívějších dobách neplatilo.

Villeneuve by byl dokonce pro to, aby bodovali všichni jezdci, kteří dojedou do cíle. Obdobný systém například funguje v seriálu IndyCar.

„U amerického systému má hodnotu každá pozice. To by však (u F1, pozn. red.) vyžadovalo úplnou změnu systému,“ uvědomuje si bývalý pilot Williamsu či BAR.

„F1 se v tomto smyslu velmi těžko přizpůsobuje a modernizuje,“ dodal Villeneuve, který radikální změnu v této oblasti neočekává.