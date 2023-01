Forma Haasu byla vloni občas trochu záhadou, říká Steiner

Pro šéfa týmu Günthera Steinera byla forma Haasu v loňské sezóně formule 1 „trochu záhadou“, jelikož podle svých slov na trati i mimo ni zažil sezónu jako na horské dráze.

V roce 2021 nezískal americký tým ani bod, vloni se dostal v Poháru konstruktérů na osmé místo, nejlepšího výsledku sezóny přitom dosáhl Kevin Magnussen hned na úvod v Bahrajnu, kde dojel pátý. Zazářil pak v brazilské kvalifikaci, kde v proměnlivých podmínkách získal pro sebe a tým Haas první pole position ve F1.

Výsledky týmu v průběhu sezóny ale byly velmi proměnlivé. Steiner přiznal, že po prvním závodě v Bahrajnu byl v očekáváních Haasu pro sezónu opatrný, pokles formy v dalších závodech jej ale překvapil. Celou sezónu pak označil jako „na horské dráze“.

„Nečekal jsem po pár závodech propad. Myslím, že v Austrálii to byl závod na ho***. Nečekal jsem tak velký propad po prvních dvou závodech, ale stalo se. A pak si řeknete, že teď se potřebujete vrátit. Chvíli nám to trvalo,“ řekl Steiner.

„Pak jsme na tom byli znovu velmi dobře na Silverstonu a v Rakousku. Proto jsem říkal, že bylo velmi těžké to předpovídat.“

Nejlepší závody ještě před nasazením vylepšení

Haas v průběhu sezóny nasadil na vůz VF-22 jen jeden velký balík vylepšení, a to pro Velkou cenu Maďarska před letní přestávkou.

Steiner připomenul, že jedny z nejlepších závodů týmu v sezóně ve Velké Británii a Rakousku, kde bodovali oba jezdci, přišly ještě před nasazením vylepšení. Ve zbytku sezóny pak Magnussen získal už jen tři body - dva za deváté místo v USA a jeden bod za osmé místo v brazilském sprintu.

„Je trochu záhadou, že v Rakousku a na Silverstonu jsme neměli vylepšení, a byli jsme tam velmi rychlí. Pak jsme nasadili vylepšení a opět jsme nebyli rychlí. A pak jsme najednou zase byli rychlí. To jsou věci, které mi jsou trochu záhadou.

„Neřekl bych, že stoprocentně víme, čím to je. Je to kombinace věcí. Myslím, že jakmile jsme představili vůz, měli jsme trochu problém okamžitě najít více výkonnosti, nebo byly příliš malé na to, abychom na voze udělali změny.“