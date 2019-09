Forma Ferrari je v mnoha ohledech překvapivá, říká Verstappen

Maxe Verstappena se v Rusku zeptali, zda byl překvapen formou Ferrari v Singapuru.

„Pokud se podíváte na začátek roku a možná na Maďarsko, tak ano,“ řekl pro Autosport Verstappen. „Ale když se podíváte na historii Singapuru, byli tam vždy konkurenceschopní. Množství výkonu, který mají, jim pomáhá a je pro ně jednodušší jet rychleji.“

„Když se podíváte na Monzu, očekávali byste, že budou o sekundu před všemi a nebyli. Takže někdy je to velmi zvláštní.“

„Mysleli jsme si, že se v Monze budeme trápit, ale mohl bych mít stejnou kvalifikaci jako v Singapuru,“ pokračuje Verstappen, který měl Monze technické problémy a navíc ho čekaly penalizace.

Red Bullu se v Singapuru nedařilo. Třetí místo Verstappena bylo pro Red Bull zklamáním. Podle Verstappena tým už tuší, kde byl problém.

„Šli jsme jiným směrem než v předchozích letech a nevyšlo to, jak jsme chtěli,“ vysvětluje Verstappen. Podle něj šlo o práci se simulátorem.

„Myslím, že nám simulátor hodně pomáhá, ale může se stát, že to jeden víkend nevyjde. Bohužel to byl Singapur, ale podíváme se na všechno, abychom zjistili, jestli to můžeme příští rok zlepšit.“

V Rusku čeká Verstappena nasazení nového motoru a penalizace pěti míst.

„Minulý rok jsme začali vzadu a předjíždění se tady nezdálo jako velký problém. Možná jsou letos týmy ze středu pole konkurenceschopnější, ale myslím, že by to mělo být v pořádku.“

Foto: Getty Images / Clive Mason